Farthofer trifft und beschert Schönau Derbysieg!

Die Union Schönau trug gegen die Union Bad Zell einen knappen 1:0-Erfolg davon. Schönau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der Gast war im Hinspiel gegen Bad Zell in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Farthofer avanciert zum Goldtorschützen

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die 450 anwesenden Zuschauer sahen zwar die eine oder andere gute Offensivszene, so richtig zwingend wurde aber keine Mannschaft. Fabian Farthofer brach für die Union Schönau den Bann und markierte durch eine schöne Einzelaktion in der 60. Minute die Führung. Die Abwehr der Gäste wusste in der Schlussphase zu überzeugen und hielt die Offensivabteilung der Hausherren gut in Schach. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Schönau und der Union Bad Zell aus.

Zahlen und Fakten

Kurz vor Saisonende steht Bad Zell mit 30 Punkten auf Platz sieben. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Die Union Schönau befindet sich mit 40 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zwölf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Schönau derzeit auf dem Konto. Die Union Schönau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kommende Woche tritt die Union Bad Zell bei der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt Schönau Heimrecht gegen die Wimberger Sportunion Lasberg.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Union Schönau, 0:1 (0:0)

60 Fabian Farthofer 0:1