Last-Minute-Held Watzinger schlägt zu: St. Pantaleon fixiert Klassenerhalt!

Details Montag, 30. Mai 2022 23:42

Am Sonntag begrüßte Bad Kreuzen St. Pantaleon/Erla. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten des Gasts aus. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte die Union Bad Kreuzen bei St. Pant.-Erla einen 1:0-Sieg eingefahren.

Watzinger avanciert kurz vor Schluss zum Held

Die vermeintlich favorisierten Hausherren verzeichneten keinen guten Start in die Partie. Man agierte nachlässig im Spielaufbau und hatte Glück, dass ein Gegentor in Minute neun aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Bad Kreuzen und den SC St. Pantaleon-Erla ohne Torerfolg in die Kabinen. Zum Mann des Spiels avancierte Tobias Watzinger, der für St. Pantaleon/Erla in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Pant.-Erla die Union Bad Kreuzen 1:0.

Zahlen und Fakten

Bad Kreuzen befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des SC St. Pantaleon-Erla unteres Mittelfeld. St. Pantaleon/Erla bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. St. Pant.-Erla erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nächster Prüfstein für die Union Bad Kreuzen ist der SC St. Valentin auf gegnerischer Anlage (06.06.2022, 17:00). Der SC St. Pantaleon-Erla misst sich zur selben Zeit mit der Union Schönau.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – SC St. Pantaleon-Erla, 0:1 (0:0)

89 Tobias Watzinger 0:1