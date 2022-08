Tragwein/Kamig lässt in Arbing Punkte liegen

Details Montag, 22. August 2022 19:02

Jeweils einen Punkt holten die Union Arbing und der SC BT-Bau Tragwein/Kamig an diesem Sonntag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Nach der knappen Niederlage in der Vorwoche konnte die Union Arbing somit in der neuen sportlichen Umgebung zum ersten Mal anschreiben.

Tragwein zeigt nach Seitenwechsel wahres Gesicht

In Minute 24 traf Arbing zum ersten Mal ins Schwarze - Karl Fürholzer ließ sich für den ersten Treffer in der neuen Liga feiern. Matthias Derntl versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (35.) und sorgte für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste schließlich auf. Pascal Hochetlinger war zur Stelle und markierte das 1:2 von SC Tragwein-Kamig (50.). Zum Anbruch der Schlussphase sah Andreas Steinkellner noch für eine Unsportlichkeit die Ampelkarte und musste vorzeitig vom Feld (70.). In der 75. Minute erzielten die Gäste den Ausgleich, Thomas Mühlbachler versenkte das Spielgerät sehenswert aus etwa 20 Metern im Gehäuse. Alles sprach für einen Sieg von Arbing, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SC BT-Bau Tragwein/Kamig noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Arbing tritt am kommenden Samstag bei der Union Rainbach im Mühlkreis an, SC Tragwein-Kamig empfängt am selben Tag den SC St. Pantaleon-Erla.

1. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 2:2 (2:0)

75 Thomas Walter Mühlbachler 2:2

50 Pascal Hochetlinger 2:1

35 Matthias Derntl 2:0

24 Karl Simon Fürholzer 1:0