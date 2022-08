SV Steyregg setzt zufriedenstellenden Saisonstart fort

Details Montag, 29. August 2022 22:31

Der SV Steyregg erreichte einen 3:1-Erfolg bei Schönau. Die Steyregger konnten somit an den ersten Erfolg in der Vorwoche gekonnt anknüpfen und feierten bereits den zweiten Saisonsieg.

Steyregg dreht nach Seitenwechsel auf

Bereits nach 60 Sekunden hätte es zum ersten Mal klingeln können, weil sich Schönaus Dominik Gusenbauer aus 45 Metern ein Herz fasste und sah, wie sein strammer Schuss von der Latte zurück ins Feld prallte. Gerald Kriechbaumer brachte die Union Schönau nach Ballgewinn und Vorarbeit von Raphael Aumayer in der 35. Minute in Front. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 48. Minute erzielte Ilja Kneidinger mit einem wunderschönen Freistoß das 1:1 für Steyregg. Gregor Rehberger beförderte das Leder per Volley zum 2:1 des Gasts in die Maschen (60.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Michael Puchner, der das 3:1 aus Sicht des Sportverein Steyregg perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte der SV Steyregg gegen Schönau einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Schönau ist die Union Arbing (Freitag, 19:30 Uhr). Der SV Steyregg misst sich am selben Tag mit der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau (20:00 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – Sportverein Steyregg, 1:3 (1:0)

89 Michael Puchner 1:3

60 Gregor Rehberger 1:2

48 Ilja Kneidinger 1:1

35 Gerald Kriechbaumer 1:0