Union Saxen knüpft an starken Start an - Karl-Dreierpack bei 5:1-Erfolg

Details Sonntag, 11. September 2022 21:27

Die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden blieb gegen die Union Saxen chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Saxen wusste zu überraschen. Julian Karl avancierte dabei zum Matchwinner.

Drei Karl-Tore nach frühem Nackenschlag

SU Schenkenfelden erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Watzinger traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Julian Karl den Ausgleichstreffer für die Union Saxen. Saxen stellte mit dem 2:1 in der 14. Minute die Weichen auf Sieg. In der 18. Minute schoss der Gastgeber das letzte Tor dieser turbulenten Startphase, beide Tore gingen auf das Konto von Philipp Mühlehner. Die Hintermannschaft von Schenkenfelden ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Union Saxen baute die Führung aus, indem Karl zwei Treffer nachlegte (57./65.). Letztlich kam Saxen gegen die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Saxen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von Saxen steht nahezu felsenfest. Erst viermal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Union Saxen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

SU Schenkenfelden findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Saxen tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der Union Bad Kreuzen an. Einen Tag später empfängt die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden die ASKÖ Mauthausen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – SU Intersport Pötscher Schenkenfelden, 5:1 (3:1)

65 Julian Karl 5:1

57 Julian Karl 4:1

18 Philipp Mühlehner 3:1

14 Philipp Mühlehner 2:1

7 Julian Karl 1:1

2 Florian Watzinger 0:1