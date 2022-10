Souveräner Sieg über SPG W/K/L: Union Schönau holt wichtigen Dreier

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 22:58

Die Union Schönau erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Hausherren waren an diesem Tag eine Klasse stärker. In so gut wie allen Belangen dominierte man die Gäste und fuhr einen wichtigen Dreier ein.

Schönau drückt und dominiert

Gerald Kriechbaumer brachte sein Team mit einem gefühlvollen Heber aus etwa 25 Metern in der neunten Minute nach vorn. Etwaige gute Einschussmöglichkeiten seitens der Gastgeber später - die man übrigens allesamt ungenützt verstreichen ließ - bat der Schiedsrichter mit unverändertem Stand zum Pausentee. Nach der Pause änderte sich die Charakteristik des Spiels nicht wirklich. Weiterhin war Schönau voll am Drücker und baute die Führung auch relativ prompt aus. Raphael Aumayer trug sich in der 66. Spielminute nach Vorarbeit von Jonas Ruemer in die Torschützenliste ein. Stefan Scheuchenpflug vollendete mit einem satten Weitschuss zum dritten Tagestreffer in der 72. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte Schönau gegen Weitersf./Kalt./Lieb.

Zahlen und Fakten

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Schönau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Die SPG W/K/L findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau bis jetzt erst neun Treffer erzielte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Weitersf./Kalt./Lieb.

Nächster Prüfstein für Schönau ist die Wimberger Sportunion Lasberg (Samstag, 15:30 Uhr). Die SPG W/K/L misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Mauthausen (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 3:0 (1:0)

72 Stefan Scheuchenpflug 3:0

66 Raphael Aumayer 2:0

9 Gerald Kriechbaumer 1:0