Punkteteilung im Kellerduell: Steyregg und Arbing weiterhin punktgleich

Details Samstag, 22. Oktober 2022 23:48

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SV Steyregg und Arbing mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Arbing antwortet auf Prinz-Traumtreffer

Raphael Prinz brachte die Union Arbing in der 22. Minute ins Hintertreffen: Nach einem Eckball hielt der Steyregger einfach drauf und knallte das Spielgerät in den Winkel – Prädikat: Traumtor. Matthias Derntl witterte seine Chance und schoss den Ball wenig später aus kurzer Distanz zum 1:1 für die Gäste ein (30.). Die zweite Hälfte gestaltete sich nicht sonderlich ereignisreich, beide Teams waren darauf bedacht, in der Defensive kompakt zu bleiben, woran vor allem der Unterhaltungsfaktor der Partie litt. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Zahlen und Fakten

Steyregg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Tabellenletzten das Problem. Erst acht Treffer markierten die Gastgeber – kein Team der 1. Klasse Nord-Ost ist schlechter. Zwei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der Sportverein Steyregg derzeit auf dem Konto. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang dem SV Steyregg kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Steyregg nur auf Rang 14.

Mit erschreckenden 32 Gegentoren stellt Arbing die schlechteste Abwehr der Liga. Die Union Arbing verbuchte insgesamt einen Sieg, vier Remis und sechs Niederlagen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Arbing kann einfach nicht gewinnen.

Ein Punkt reichte der Union Arbing, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun sieben Punkten steht Arbing auf Platz 13.

Nächster Prüfstein für den Sportverein Steyregg ist der SC St. Pantaleon-Erla (Samstag, 14:30 Uhr). Die Union Arbing misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Mauthausen (16:00 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Sportverein Steyregg – Union Arbing, 1:1 (1:1)

30 Matthias Derntl 1:1

22 Raphael Prinz 1:0