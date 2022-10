Deutliche Pleite für Bad Kreuzen: Schweinbach baut Ungeschlagen-Serie weiter aus

Details Samstag, 29. Oktober 2022 19:27

Für Bad Kreuzen gab es in der Partie gegen die Union Schweinbach, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Schweinbach setzte sich standesgemäß gegen die Union Bad Kreuzen durch. Die Mannschaft von Gerald Kitzler baute damit ihre Ungeschlagen-Serie eindrucksvoll aus - die letzte Niederlage datiert sich auf den 11.09.2022, als man bei der Union Rainbach knapp verlor.

Hausherren kommen früh in Fahrt

Das 1:0 war das Verdienst von Lukas Bachl. Er war vor 200 Zuschauern in der neunten Minute nach Vorarbeit von Paul Wurzinger zur Stelle. Für das zweite Tor der Sportunion Schweinbach war Paul Gassner verantwortlich, der in der 22. Minute per Freistoß das 2:0 besorgte. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Insgesamt lieferten die Gastgeber eine starke Leistung ab, der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise gefährdet. Man haderte aber immer wieder mit der Chancenverwertung, ehe man spät das Ergebnis noch hochschrauben konnte. Die Union Schweinbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marcel Pichler in der 92. Minute traf. Schlussendlich verbuchte Schweinbach gegen Bad Kreuzen einen überzeugenden Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

Mit dem Zu-null-Sieg festigte die Sportunion Schweinbach die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Schweinbach ist die funktionierende Defensive, die erst 13 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Schweinbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte die Sportunion Schweinbach lediglich zwei Niederlagen ein.

Die Union Bad Kreuzen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Bad Kreuzen musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Bad Kreuzen insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich die Union Schweinbach voll in der Spur. Die Formkurve von Bad Kreuzen dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für Schweinbach ist der Sportverein Steyregg (Samstag, 16:00 Uhr). Die Union Bad Kreuzen misst sich am selben Tag mit dem SC BT-Bau Tragwein/Kamig (19:00 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – Union Bad Kreuzen, 3:0 (2:0)

92 Marcel Pichler 3:0

22 Paul Gassner 2:0

9 Lukas Bachl 1:0