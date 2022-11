Union Saxen schießt Schönau ab und setzt sich die Winterkrone auf!

Details Samstag, 05. November 2022 21:56

Die Union Saxen setzte einer eindrucksvollen Hinrunde nun endgültig das i-Tüpfelchen auf. Man brauchte einen Heimsieg gegen die Union Schönau um sich den Herbstmeistertitel zu krallen und man ließ Worten Taten folgen. Von Nervösität war keine Spur, mit Leichtigkeit spatzierte man zum Sieg und schickte die Union Schönau mit einer 0:6-Pleite auf die Heimreise.

Mühlehner-Dreierpack ebnet den Weg

Neben Top-Torjäger Julian Karl sorgt ein weiterer Mann im Offensivspiel der Eder-Elf für Furore: Philipp Mühlehner. Dem Angreifer von Saxen gelang in der Anfangsphase ein lupenreiner Hattrick (8./12./41.), Saisontore Nummer zehn, elf und zwölf. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Kevin Pretl noch einen drauf (45.), die Union Saxen schien bereits nach 45 Minuten als sicherer Sieger und Herbstmeister festzustehen. Dies hinderte die Gastgeber aber nicht daran, das Ergebnis weiter hochzutreiben. In Minute 60 schnürte Pretl seinen Doppelpack, ehe Thomas Weilig in der 92. Spielminute den 6:0-Endstand herbeiführte.

Ungeschlagener Herbstmeister

Saxen konnte sich gegen die Union Schönau auf eine sattelfeste Defensive verlassen und krönte sich wohlverdient mit vier Punkten Vorsprung auf die Sportunion Schweinbach zum Winterkönig. Mit nur zwölf Gegentoren stellt die Union Saxen die sicherste Abwehr der Liga. Saxen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet neun Siege und vier Unentschieden.

Schönau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt die Union Saxen dann im nächsten Spiel die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, während die Union Schönau am gleichen Tag bei der SU Intersport Pötscher Schenkenfelden antritt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – Union Schönau, 6:0 (4:0)

92 Thomas Weilig 6:0

60 Kevin Pretl 5:0

45 Kevin Pretl 4:0

41 Philipp Muehlehner 3:0

12 Philipp Muehlehner 2:0

8 Philipp Muehlehner 1:0