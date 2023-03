Torfestival in Mauthausen: Union Bad Zell gerät unter die Räder

Details Sonntag, 26. März 2023 20:55

Die Union Bad Zell konnte der ASKÖ Mauthausen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASKÖ Mauthausen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Bad Zell war im Hinspiel gegen Mauthausen zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Toth und Bogdan treffen doppelt

David Gabor Toth brachte die ASKÖ Mauthausen in der zwölften Minute nach vorn. In der 39. Minute brachte Marius Bogdan das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Mit der Führung für Mauthausen ging es in die Kabine, man wiegte sich nach komfortabler Führung bereits gut in Sicherheit. In der 52. Minute bejubelte die Union Bad Zell das 1:2, Florian Hölzl hatte zugeschlagen. Bence Balogh (62.) und Toth (79.) erhöhten, ehe Taulant Krasniqi das 5:1 besorgte (85.). Bad Zell witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:5 ein (86.). Bogdan stellte schließlich in der 89. Minute den 6:2-Sieg für die ASKÖ Mauthausen sicher. Letztlich feierte Mauthausen gegen die Union Bad Zell nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Im Klassement machte die ASKÖ Mauthausen einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. Die Offensive von Mauthausen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Bad Zell war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 32-mal schlugen die Angreifer der ASKÖ Mauthausen in dieser Spielzeit zu. Mauthausen verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Mauthausen deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist die ASKÖ Mauthausen in diesem Ranking auf.

Die Union Bad Zell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen die ASKÖ Mauthausen weiter im Abstiegssog. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Bad Zell in dieser Saison. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat die Union Bad Zell momentan auf dem Konto. Bad Zell baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Mauthausen auf die Sportunion Schweinbach, die Union Bad Zell spielt tags darauf gegen die Union Saxen.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – Union Bad Zell, 6:2 (2:0)

89 Marius Bogdan 6:2

86 Simon Schinnerl 5:2

85 Taulant Krasniqi 5:1

79 David Gabor Toth 4:1

62 Bence Balogh 3:1

52 Florian Hölzl 2:1

39 Marius Bogdan 2:0

12 David Gabor Toth 1:0

