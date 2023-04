Souveräner Erfolg bei SV Steyregg: Union Schönau voll im Saft

Details Montag, 03. April 2023 22:46

Die Union Schönau erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den Sportverein Steyregg. Schönau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Steyregg einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Steyregg bei der Union Schönau einen 3:1-Sieg eingefahren.

Effiziente Gäste lassen wenig anbrennen

Auch wenn die Hausherren in der Anfangsphase spielerische Überlegenheit verbuchten, waren es die Gäste, die zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt in Führung gingen. Gerald Kriechbaumer sicherte Schönau vor 150 Zuschauern die Führung (45.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Sebastian Liedl trug sich in der 51. Spielminute nach Vorarbeit von Schönbauer in die Torschützenliste ein. Florian Raab überwand den gegnerischen Schlussmann per Kopf zum 3:0 für die Union Schönau (71.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Andreas Fölser siegte Schönau gegen den Sportverein Steyregg.

Zahlen und Fakten

Der SV Steyregg hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nord-Ost markierte weniger Treffer als Steyregg. Der Sportverein Steyregg musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Steyregg insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Steyregg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte gegen den Sportverein Steyregg verbesserte sich die Union Schönau auf Platz sechs. In dieser Saison sammelte Schönau bisher acht Siege und kassierte acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Steyregg ist die Union Schönau weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft Steyregg auf die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, Schönau spielt am selben Tag gegen die Union Arbing.

1. Klasse Nord-Ost: Sportverein Steyregg – Union Schönau, 0:3 (0:1)

71 Florian Raab 0:3

51 Sebastian Liedl 0:2

45 Gerald Kriechbaumer 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei