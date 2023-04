Überraschung geglückt: Union Arbing dank Derntl voll im Geschäft

Details Sonntag, 23. April 2023 22:12

Erfolgreich brachte die Union Arbing den Auswärtstermin bei der Union Lasberg über die Bühne und gewann das Match mit 2:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Lasberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto der Heimmannschaft gegangen.

Derntl wird zum Matchwinner

Matthias Derntl stellte die Weichen für die Union Arbing auf Sieg, als er in Minute elf nach Vorarbeit von Grinninger mit dem 1:0 zur Stelle war. Niklas Baumgartner traf per Kopf wenig später zum 1:1 zugunsten der Wimberger Sportunion Lasberg (34.). Sechs Minuten später ging Arbing durch den zweiten Treffer von Derntl in Führung, auch der Arbinger Goalgetter war diesmal mit dem Kopf erfolgreich. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Luft bei der Union Lasberg war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Stefan Wald bemerkbar machte, der in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Obwohl der Union Arbing nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lasberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Zahlen und Fakten

Die Wimberger Sportunion Lasberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Union Lasberg verbuchte insgesamt sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Lasberg rutschte weiter ab und bleibt auch im zwölften Spiel in Folge ohne Dreier.

Arbing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Arbing holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Durch diesen Erfolg verließ Arbing den letzten Tabellenrang. Mit erschreckenden 54 Gegentoren stellt die Union Arbing die schlechteste Abwehr der Liga. Arbing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, sieben Unentschieden und neun Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg der Union Arbing, der nach nunmehr 14 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Arbing zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Nächster Prüfstein für die Wimberger Sportunion Lasberg ist auf gegnerischer Anlage der SC St. Pantaleon-Erla (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich die Union Arbing mit der Union Bad Zell.

1. Klasse Nord-Ost: Wimberger Sportunion Lasberg – Union Arbing, 1:2 (1:2)

40 Matthias Derntl 1:2

34 Niklas Baumgartner 1:1

11 Matthias Derntl 0:1

