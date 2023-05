Hölzl rettet Bad Zell: SC St. Pantaleon verspielt Zwei-Tore-Führung in den Schlussminuten

Details Montag, 08. Mai 2023 01:25

Die Union Bad Zell und der SC St. Pantaleon-Erla teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war St. Pant.-Erla mitnichten. St. Pantaleon/Erla kam gegen Bad Zell zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, die Union Bad Zell hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Union Bad Zell gelingt zweifacher Lucky-Punch

Vor dem Seitenwechsel sorgte Maros Bacik mit seinem Weitschusstreffer für eine kalte Dusche für die Heimmannschaft. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SC St. Pantaleon-Erla, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Julian Mayr erhöhte wenige Minuten nach dem Seitenwechsel für die Gäste auf 2:0 (53.). Bad Zell schoss in der 84. Minute durch Florian Hölzl, der stark nach Vorarbeit von Mühlehner Saisontor Nummer 18 erzielte, das Tor zum 1:2. Den Ausgleichstreffer hatte die Union Bad Zell dann sogar in der 92. Minute im Repertoire, wieder war es die Lebensversicherung der Kurstädter, Hölzl schob nach Flanke von Kiesenhofer eiskalt ein. St. Pantaleon/Erla wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Bad Zell die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Zahlen und Fakten

Durch den Teilerfolg verbesserte sich die Union Bad Zell im Klassement auf Platz acht. In der Verteidigung von Bad Zell stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat die Union Bad Zell derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Bad Zell konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

St. Pant.-Erla bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der SC St. Pantaleon-Erla momentan auf dem Konto. St. Pantaleon/Erla entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Die Union Bad Zell tritt am Freitag, den 12.05.2023, um 20:00 Uhr, bei der Sportunion Schweinbach an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt St. Pant.-Erla die Union Saxen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – SC St. Pantaleon-Erla, 2:2 (0:1)

92 Florian Hoelzl 2:2

84 Florian Hoelzl 1:2

53 Julian Mayr 0:2

43 Maros Bacik 0:1

