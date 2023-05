Hochstöger-Viererpack: SU Schenkenfelden und Union Arbing liefern sich Torfestival

Details Montag, 15. Mai 2023 08:45

Die Union Arbing blieb gegen SU Schenkenfelden chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Schenkenfelden war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel war Arbing bei der deutlichen 1:6-Pleite ebenso unter die Räder gekommen.

Hochstöger erwischt Sahnetag

Die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden ging in der neunten Minute durch den ersten Tagestreffer von Simon Hochstöger in Führung. Philipp Pupeter schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (20.). Matthias Derntl verkürzte für Arbing später in der 29. Minute auf 1:2. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss SU Schenkenfelden einen weiteren Treffer, erneut zeichnete Hochstöger dafür verantwortlich (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz nach Wiederanpfiff schnürte Hochstöger bereits seinen Dreierpack (47.). Pupeter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für SU Schenkenfelden (67.). Wiederum drei Minuten darauf war es zum vierten Mal an diesem Tag Simon Hochstöger, der sich feiern lassen durfte und auf 6:1 aus Sicht der Gäste stellte. Mit dem Treffer zum 2:6 in der 74. Minute machte Derntl zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Schenkenfelden war jedoch weiterhin gewaltig. Letztlich fuhr die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zahlen und Fakten

Mit 13 ergatterten Punkten steht die Union Arbing auf Tabellenplatz 14. Mit 65 Toren fing sich der Gastgeber die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord-Ost ein. Nun musste sich Arbing schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Arbing die dritte Pleite am Stück.

Trotz des Sieges bleibt SU Schenkenfelden auf Platz sechs. Die Angriffsreihe von Schenkenfelden lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden verbuchte insgesamt neun Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Arbing ist SU Schenkenfelden weiter im Aufwind.

Die Defensivleistung der Union Arbing lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Schenkenfelden offenbarte Arbing eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Die Union Arbing hat am Mittwoch Heimrecht und begrüßt die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau. Am Sonntag muss die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden vor heimischer Kulisse gegen den SC St. Pantaleon-Erla ran.

1. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – SU Intersport Pötscher Schenkenfelden, 2:6 (1:3)

74 Matthias Derntl 2:6

70 Simon Hochstoeger 1:6

67 Philipp Pupeter 1:5

47 Simon Hochstoeger 1:4

42 Simon Hochstoeger 1:3

29 Matthias Derntl 1:2

20 Philipp Pupeter 0:2

9 Simon Hochstoeger 0:1

