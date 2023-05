ASKÖ Mauthausen prolongiert Ungeschlagen-Serie und festigt Platz drei

Details Samstag, 20. Mai 2023 14:55

Mauthausen kam gegen den SV Steyregg zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die ASKÖ Mauthausen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von Steyregg zu Ende gegangen.

Toth trifft doppelt

David Gabor Toth brachte Mauthausen nach 14 Minuten die 1:0-Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Die ASKÖ Mauthausen führte in Person von Kapitän Sebastian Wöckinger schließlich das 2:0 herbei (65.). Mit dem 3:0 sicherte Toth per Freistoß dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (78.). Am Schluss gewann Mauthausen gegen den Sportverein Steyregg.

Zahlen und Fakten

Trotz des Sieges bleibt die ASKÖ Mauthausen auf Platz drei. Offensiv konnte Mauthausen in der 1. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die ASKÖ Mauthausen derzeit auf dem Konto. Seit sieben Begegnungen hat Mauthausen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SV Steyregg im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front kommt Steyregg nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Der Sportverein Steyregg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Für den SV Steyregg sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Als Nächstes steht die ASKÖ Mauthausen der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau gegenüber (Samstag, 18:00 Uhr). Steyregg hat nächste Woche die Wimberger Sportunion Lasberg zu Gast.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – Sportverein Steyregg, 3:0 (1:0)

78 David Gabor Toth 3:0

65 Sebastian Woeckinger 2:0

14 David Gabor Toth 1:0

