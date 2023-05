Machtdemonstration im Topspiel: Sportunion Schweinbach demütigt Saxen

Details Sonntag, 21. Mai 2023 08:26

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der 1. Klasse Nord-Ost zum großem Gipfeltreffen: Die Union Saxen empfing die Sportunion Schweinbach, Tabellenführer gegen Verfolger lautete das Duell. Im Hinspiel hatte man sich auf ein torloses Remis geeinigt, nun wurde es aber ganz eindeutig – mit 5:1 konnte sich die Union Schweinbach auf eindrucksvolle Art und Weise durchsetzen und ist nun in der Pole-Position für den Meistertitel.

Früher Mühlehner-Treffer wird gut verdaut

Vor knapp 330 Zuschauern, darunter etliche mitgereiste Auswärtsfans, markierte Saxens Philipp Mühlehner in der dritten Minute bereits das 1:0 für den Gastgeber. In und nach der ersten Hälfte war die Partie noch völlig offen, Marcel Pichler glich in Minute 34 für Schweinbach aus, gar der Lucky-Punch sollte den Gästen vor dem Seitenwechsel noch gelingen. Lukas Bachl zeichnete in der zweiten Minute der Nachspielzeit verantwortlich für die Pausenführung der Schweinbacher. Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag: Zwei Minuten gespielt, war Bachl erneut zur Stelle, ehe wiederum vier Minuten später Pichler ein weiteres Mal zuschlug – die Hausherren mit den Gedanken noch in der Kabine, prompt lief man einem hohen Rückstand hinterher. Damit war zwar schon alles entschieden, Pichler legte in der 76. Spielminute sogar noch einen nach und krönte sich mit seinem Dreierpack zum Man of the Match dieses Topspiels.

Zahlen und Fakten

Mit beeindruckenden 57 Treffern stellt Saxen den besten Angriff der 1. Klasse Nord-Ost, allerdings fand die Union Schweinbach diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die Union Saxen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Heimmannschaft etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Saxen.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Schweinbach ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur viermal gab sich der Ligaprimus bisher geschlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist der Gast wieder in der Erfolgsspur.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Sportunion Schweinbach einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Die Union Saxen tritt am kommenden Freitag beim SC BT-Bau Tragwein/Kamig an, die Union Schweinbach empfängt am selben Tag die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – Sportunion Schweinbach, 1:5 (1:2)

76 Marcel Pichler 1:4

51 Marcel Pichler 1:3

47 Lukas Bachl 1:2

34 Marcel Pichler 1:1

3 Philipp Muehlehner 1:0

