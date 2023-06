Offiziell und amtlich: Union Schweinbach entführt Meistertitel und kehrt nach vier Jahren in die Bezirksliga zurück!

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:51

Wer hätte das zu Beginn der Saison 2022/23 gedacht: Seit ein paar Stunden ist es amtlich – der Meister der 1. Klasse Nord-Ost heißt Sportunion Schweinbach. Dabei sah alles ganz lange danach aus, dass Herbstmeister Union Saxen das Rennen macht, bis vor knapp zwei Wochen der große Knackpunkt im Meisterkampf kam. Es kam zu einem denkwürdigen, entscheidenden Gipfeltreffen, welches die Mannen von Erfolgscoach Gerald Kitzler mit 5:1 auf fremdem Boden für sich entscheiden konnten, wonach man auch die Tabellenführung übernahm und seither niewieder hergab. Der finale Schritt war ein fulminanter Auswärtssieg gegen die Union Bad Kreuzen am heutigen Samstag.

Standards fungieren als Dosenöffner

Die Vorzeichen sprachen zwar eine deutliche Sprache, ganz so einfach tat sich der Spitzenreiter jedoch nicht. Eine enorm-konzentriert verteidigende Bad Kreuzener Truppe wollte keinesfalls Spalier für den Meister stehen, geriet trotz großer Bemühungen aber durch einen Standardtreffer ins Hintertreffen. Der erst 17-jährige Gregor Bodingbauer erzielte das elementare 1:0 nach einer Freistoßflanke per Kopf (10.). Auch in der Folgephase taten sich die Schweinbacher etwas schwer, Ideen und kreierte Chancen in Zählbares umzumünzen, bejubelten aber dennoch vor der Pause das wichtige 2:0 – nach einer Ecke köpfte Lukas Bachl die Kugel in die Maschen (38.).

Holzweber versenkt auch 28. Strafstoß in Folge

Das Momentum sprach nun für die Gäste, die nur 45 Minuten vom Meistertitel entfernt waren und sich diesem mit riesigen Schritten näherten. In Minute 56 bekam man dann auch nach Foul am umtriebigen Youngstar Bodingbauer noch einen Strafstoß zugesprochen – Chefsache bei der Sportunion. Rene Holzweber trat an und versenkte seinen 28. Elfmeter en suite. Man konnte nun deutlich befreiter aufspielen und räumte auch relativ prompt letzte Zweifel aus: Nach dem 4:0 durch Bodingbauer (63.) war der Jubel bei einem schönen Freistoßtreffer von Bad Kreuzens Stefan Fraundorfer (78.) nicht mehr recht groß. Schweinbachs Goalgetter Marcel Pichler übernahm dann das Schlusswort und stellte mit seinem 18. Saisontreffer in Minute 85 den 5:1-Endstand her.

Stabile Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Nach Abpfiff gab es kein Halten mehr, die Schweinbacher Feierlichkeiten waren eröffnet. Erfolgsrezept der Kitzler-Truppe ist die stabile Hintermannschaft, man kassierte bislang lediglich 22 Gegentreffer – Bestmarke in der 1. Klasse Nordost. Mit 48 geschossenen Toren ist man auch im Offensivranking vorne dabei, für 18. Treffer zeichnete sich Sommer-Neuzugang Marcel Pichler verantwortlich. Den Grundstein für das Erreichen des Meistertitels legte man bereits im Herbst, stand nach einer starken ersten Saisonhälfte mit vier Punkten Rückstand auf Saxen auf Rang zwei, konnte im Frühjahr an jene Leistungen anknüpfen und entscheidende Patzer der Konkurrenten für sich nutzen. Nun kehrt man nach vier Jahren zurück in die Bezirksliga, wo großteils die selben Akteure auflaufen sollen: „Der Kader wird sich minimal verändern, wir haben aber eine super Mannschaft, mit der wir in der Bezirksliga spielen wollen.", verkündete Sektionsleiter Philip Gollner im Anschluss an die Partie.

Stimmen zum Meistertitel

Philip Gollner (Sektionsleiter Sportunion Schweinbach):

„Meister zu sein ist natürlich unglaublich. Vor drei, vier Wochen hätte das keiner geglaubt, unsere Gegner haben aber auch immer wieder Punkte liegengelassen. Jetzt waren wir seit zwei Wochen Tabellenführer und konnten das souverän nach Hause spielen und der ganze Verein hat daran mitgewirkt – weltklasse Trainerteam, Spieler sowieso auch und auch der Vorstand wollte unbedingt den Aufstieg. So dürfen wir jetzt nach vier Jahren wieder in die Bezirksliga zurückkehren."

Franz Plank (Obmann Sportunion Schweinbach):

„Ein äußerst bewegender Moment auch für mich. Ich kann es noch gar nicht glauben, aber wir stehen verdient ganz oben. Herzliche Gratulation dem gesamten Team und vor allem auch den Fans."

Fotocredit: SU Schweinbach // Reinhard Spitzer

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – Sportunion Schweinbach, 1:5 (1:5)

85 Marcel Pichler 1:5

78 Stefan Fraundorfer 1:4

63 Gregor Bodingbauer 0:4

56 Rene Holzweber 0:3

38 Lukas Bachl 0:2

10 Gregor Bodingbauer 0:1

