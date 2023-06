ASKÖ Mauthausen schließt erfolgreiche Saison mit Heimsieg über Lasberg ab

Details Montag, 12. Juni 2023 11:58

In der 26. und letzten Runde der 1. Klasse Nord-Ost kam es unter anderem zur Begegnung zwischen der ASKÖ Mauthausen und der Union Lasberg. Der Aufsteiger aus Mauthausen spielt eine richtig starke Saison, ging als Dritter in die Finalrunde. Auch bei der Union Lasberg konnte nichts mehr anbrennen, der Abstand zum Relegationsplatz war schon in den letzten Runden ein beachtlicher, womit es für beide Teams vorrangig darum ging, die Saison bestmöglich abzuschließen, sich mit einem Sieg in die kurze Pause zu verabschieden.

Mauthausen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und drückte

Die ASKÖ Mauthausen machte in diesem Spiel von Beginn an klar, in welche Richtung es gehen sollte. Die Heimelf brauchte nicht sehr lange, um sich ein Mehr an Spielanteilen zu erarbeiten und Druck auf das gegnerische Tor auszuüben. Nach 23 Minuten wurde diese Überlegenheit auch von der Anzeigetafel dokumentiert. Nach einem Tormannfehler – Lasberg spielte den Ball zurück auf den eigenen Tormann, der schließlich attackiert wurde – traf Sebastian Wöckinger zum 1:0.

Jener Sebastian Wöckinger war es auch, der nur Sekunden später auf 2:0 erhöhte. Er bekam von Pascal Haller einen Lochpass serviert, den der Kapitän schließlich eiskalt verwandelte, nachdem er den Tormann ausgespielt hatte. Nur vier Minuten später traf Anton Gattringer zum 3:0. Er nahm sich den Ball mit der Brust an, um wunderschön im Fallen zu treffen.

Lasberg kam letztlich nie auf

Die zweite Halbzeit begann mit der einen oder anderen Halbchance. So dribbelte David Toth ein ums andere Mal gefährlich über die linke Seite, im Abschluss agierte man in dieser Phase aber etwas unglücklich. In der Folge ging es um nicht mehr allzu viel – die Akteure zollten den hohen Temperaturen und dem Umstand, dass das Spiel quasi entschieden war, Tribut. Dennoch sollte an diesem Nachmittag ein weiteres Tor fallen, konkret war es Labeat Krasniqi, der in seinem letzten Spiel als sportlicher Leiter den Endstand von 4:0 besorgte. Dem vorausgegangen war ein Stanglpass von Wöckinger.

Labeat Krasniqi, sportlicher Leiter ASKÖ Mauthausen:

„Ich denke, dass wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Wir haben Druck gemacht und gute herausgespielte Tore erzielt. Der Gegner hat sich 90 Minuten lang keine Torchancen herausspielen können. Die Saison war aus unserer Sicht hervorragend, wir haben als Aufsteiger den dritten Platz gemacht. Wir sind hochzufrieden. Zwar hatten wir am Ende ein paar Verletzte, trotzdem haben wir es super gespielt und den einen oder anderen jungen Spieler eingebaut. Ich hatte heute mein letztes Spiel als sportlicher Leiter, ich bin zu 100 Prozent zufrieden mit dieser Saison.“

