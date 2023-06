Özyilmaz-Dreierpack! St. Pantaleon/Erla feiert gelungenen Saisonabschluss

Details Montag, 12. Juni 2023 18:51

Der SC St. Pantaleon/Erla erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Union Arbing. St. Pant.-Erla ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Union Arbing einen klaren Erfolg. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SC St. Pantaleon-Erla einen knappen 3:2-Sieger.

Özyilmaz glänzt mit Hattrick

Für Arbing lief vor 220 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand. Nachdem man in der 15. Minute in Führung ging, bejubelte St. Pantaleon/Erla vier Minuten später bereits das 2:0, für beide Treffer zeichnete sich Göktan Özyilmaz verantwortlich. Maros Bacik brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute der SC St. Pantaleon-Erla die Führung (45.) aus - wieder ließ sich Özyilmaz feiern. Das überzeugende Auftreten von St. Pantaleon/Erla fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der Schlussphase gelang Matthias Derntl noch der Ehrentreffer für die Union Arbing (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Pant.-Erla Arbing 4:1.

Zahlen und Fakten

Zum Abschluss der Saison rangiert der SC St. Pantaleon-Erla auf dem elften Platz. Im Angriff agierte St. Pantaleon/Erla im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 42 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Zum Saisonende hat St. Pant.-Erla neun Siege, zwölf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen.

Mit 80 Gegentreffern stellte die Union Arbing die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff von Arbing fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 41 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saisonausbeute der Union Arbing ist mager: Die Bilanz setzt sich aus vier Erfolgen, sieben Remis und 15 Pleiten zusammen.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – Union Arbing, 4:1 (4:0)

85 Matthias Derntl 4:1

45 Goektan Oezyilmaz 4:0

37 Maros Bacik 3:0

19 Goektan Oezyilmaz 2:0

15 Goektan Oezyilmaz 1:0

