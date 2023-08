Union Ried/Riedmark findet in Absteiger-Duell wieder in die Spur

Details Samstag, 26. August 2023 15:16

In der zweiten Runde der 1. Klasse Nord-Ost kreuzten in der Begegnung zwischen der Union Ried/Riedmark und der Union Agora Königswiesen zwei Absteiger die Klingen. Nach einer jeweils enttäuschenden Saison mussten sich beide Vereine im Sommer aus der Bezirksliga verabschieden. In der vergangenen Woche verzeichneten die Klubs einen Stock tiefer einen konträren Start. Während die Windner-Elf gegen Bad Kreuzen einen überzeugenden 4:1-Sieg feierte, mussten die Rieder in Tragwein eine empfindliche 0:4-Niederlage einstecken. Am Freitagabend fand die Heimelf von Neo-Trainer Amarildo Zela, der im Vorjahr bei OÖ-Ligist FC Wels tätig war, mit einem 2:1-Erfolg wieder in die Spur. Die Königswiesener hingegen verabsäumten es, nach einem erfolgreichen Saisonstart nachzulegen und mussten die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Pührerfellner bringt Hausherren in kampfbetontem Match in Führung

Rund 200 Besucher bekamen in der IBC Arena ein Duell mit offenem Visier und ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Match zu sehen. Es ging munter hin und her mit Chancen hüben wie drüben. Robert Hackl hatte für die Gäste die Führung am Fuß, nach einem Angriff über die linke Seite fiel der Schuss des 26-Jährigen aber zu zentral aus, sodass Ried-Schlussmann Manuel Höller den Ball sichern konnte. Aber auch die Zela-Elf kam zu zwei dicken Möglichkeiten, die Gästegoalie Florian Lesterl jeweils zunichte machte. In Minute 35 brandete in der Arena dann aber doch Jubel auf, als Daniel Pührerfellner nach einem Gestochere erfolgreich war. Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Heimischen ein Übergewicht, bis zur Pause bekamen die Zuschauer aber keinen weiteren Treffer serviert.

Neuerwerbung erhöht auf 2:0 - Kapitän lässt Gäste wieder hoffen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Plöderl war auf beiden Seiten zunächst wenig los, ehe die Rieder in Minute 57 die Weichen auf Sieg stellten. Nach einem Pass auf den rechten Flügel, der aus abseitsverdächtiger Position einen Stanglpass schlug, war Ermal Zenuni zur Stelle, erhöhte die Neuerwerbung von den St. Florian Juniors auf 2:0. Trotz des klaren Rückstandes steckten die Mannen von Coach Daniel Windner die Köpfe nicht in den Sand und waren fortan gut im Spiel. Nachdem Daniel Vanek, neuer Legionär aus Tschechien, einen Kopfball knapp neben die Stange gesetzt hatte, hatten die Gäste Grund zum Jubel als, Kapitän Daniel Holzmann einen von Florian Häusler getretenen Corner einnickte.

Zela-Elf bringt Führung ins Ziel

Nach dem Anschlusstreffer stellten die Königswiesener auf ein 4-3-3-System um, drängten auf den Ausgleich und kreierten dazu auch einige Chancen. Doch Georg Mühlbachler und Vanek konnten gute Einschussgelegenheiten nicht nutzen. Da auch die Heimischen den einen oder anderen Konter nicht erfolgreich abschließen konnten, blieb das Match bis zum Schluss spannend. Kurz nachdem der bereits verwarnte Zenuni nach einem Foulspiel erneut Gelb und somit die Ampelkarte gesehen hatte, ertönte der Schlusspfiff, war der erste Saisonsig der Union Ried amtlich.

Daniel Windner, Trainer Union Königswiesen:

"In einem ungemeim kampfbetonten Spiel wäre ein Unentschieden meiner Ansicht nach gerecht gewesen. Auch wenn wir dieses Mal nicht punkten konnten, wirft uns die Niederlage nicht aus der Bahn, zumal die Leistung in Ordnung war. Wir sind in der Liga angekommen und werden am nächsten Samstag, im Heimspiel gegen Schenkenfelden, versuchen, einen Dreier einzufahren".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.