Nach Nullnummer in Hälfte eins: ASKÖ Mauthausen nimmt Union Schönau auseinander

Die ASKÖ Mauthausen führte die Union Schönau nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Dabei hatten die Zuseher in Durchgang eins noch eine ereignisarme Nullnummer gesehen, bis nach einer womöglich Wunder-wirkenden Halbzeitpause die Hausherren aufdrehten und eine völlig überforderte Union demontierten.

Drei Tore binnen vier Minuten

Ein langsames Abtasten stand über weite Strecken der ersten Hälfte auf dem Programm. Die erste Halbzeit endete so ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dafür ging es nach dem Seitenwechsel direkt zur Sache. Das 1:0 von Mauthausen bejubelte Taulant Krasniqi (46.):

TOOOOR! Die Führung für Mauthausen. Freistoß von halbrechts. Die Flanke segelt perfekt rein in die Mitte wo ein Mauthausener in die Luft steigt und Richtung Tor köpft. Cicler ist zwar dran aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Simon Brunner, Ticker-Reporter

In der 66. Minute brachten die Hausherren das Netz erneut zum Zappeln – diesmal war es Christopher Pröll, der nach Vorarbeit von Marius Bogdan einnetzen konnte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Krasniqi, als er das 3:0 per Elfmeter für die Heimmannschaft besorgte (68.). Für das 4:0 der ASKÖ Mauthausen sorgte Pascal Haller, der in Minute 70 nach einem Ballgewinn freie Bahn hatte und mit dem vierten Tagestreffer zur Stelle war. Bence Balogh stellte schließlich in der 81. Minute den 5:0-Sieg für Mauthausen sicher. Letztlich feierte die ASKÖ Mauthausen gegen Schönau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm die ASKÖ Mauthausen mit 47 Punkten Platz drei ein.

36 Punkte und Platz sieben – so lautete die Ausbeute der Union Schönau nach 26 Spielen in der vergangenen Spielzeit.

Nächster Prüfstein für Mauthausen ist auf gegnerischer Anlage der SC BT-Bau Tragwein/Kamig (Freitag, 18:00 Uhr). Einen Tag später misst sich Schönau mit der Wimberger Sportunion Lasberg.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – Union Schönau, 5:0 (0:0)

81 Bence Balogh 5:0

70 Pascal Haller 4:0

68 Taulant Krasniqi 3:0

66 Christopher Pröll 2:0

46 Taulant Krasniqi 1:0

