SPG Pregarten 1b gewinnt in Unterzahl gegen den SC St. Pantaleon/Erla

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC St. Pantaleon-Erla und der SPG Algenmax Pregarten 1b, die mit 1:2 endete. Nach dem verrückten Schlagabtausch in der Vorwoche gegen die Union Lasberg (3:4-Sieg für den SC) setzte es somit trotz der Tatsache, dass man knapp 30 Minuten in Überzahl agierte, eine knappe Pleite.

St. Pantaleon kassiert in Überzahl Gegentreffer

Die SPG Pregarten 1b ging in Minute 18 in Führung. Ein abgefälschter Schuss von Dominik Mayrwöger fand den Weg ins Tor. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Patrick Lachmayr per Elfmeter zum 1:1 zugunsten von St. Pantaleon/Erla (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nachdem Philipp Puchner vom Unparteiischen wegen Kritik mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Pregarten 1b in Unterzahl agieren (63.). Nach 70 Minuten beförderten die in Unterzahl agierenden Gäste das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz – Manuel Steger zeichnete für den goldenen Treffer verantwortlich. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für die SPG Algenmax Pregarten 1b. St. Pant.-Erla wurde mit 2:1 besiegt.

Mit diesem Sieg zog die SPG Pregarten 1b am SC St. Pantaleon-Erla vorbei auf Platz sechs. Die Heimmannschaft fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Kommende Woche tritt St. Pantaleon/Erla bei der Union Saxen an (Samstag, 16:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt Pregarten 1b Heimrecht gegen die Union Schönau.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – SPG Algenmax Pregarten 1b, 1:2 (1:1)

70 Manuel Steger 1:2

43 Patrick Lachmayr 1:1

18 Dominik Mayrwoeger 0:1

