SV Waizenkirchen: Neuer Trainer und Ungarn-Duo sollen frischen Wind bringen

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 22:09

Der SV Guschlbauer Waizenkirchen blickt auf eine durchwachsene Spielzeit zurück, in der man die eigenen Erwartungen nicht immer erfüllen konnte. Nach einer soliden Hinrunde schlitterte man unerwartet in den Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Klasse Nord-West hinein, welchen man am Ende der Spielzeit jedoch noch mit dem 8. Tabellenrang relativ komfortabel enteilen konnte. Dennoch hat man insbesondere in der zweiten Saisonhälfte unter den Möglichkeiten des Kaders performt. Dies soll sich in der kommenden Spielzeit helfen und ein neues Trio soll dabei seinen Beitrag leisten.

Turbulente Rückrunde mit positiven Ende

Im vergangenen Frühling konnten die Waizenkirchner nur selten aufblühen, weshalb man in einer sehr engen unteren Tabellenhälfte kurz um den Klassenerhalt bangen musste. Am Ende steht dann trotzdem der 8. Platz auf der Habenseite, den man sich dank einem 4:2 Auswärtssieg in Neukirchen am letzten Spieltag auch verdient hatte. "Die Rückrunde war sicherlich nicht so, wie wir uns es vorgestellt hatten aber am Ende der Saison konnten wir unsere Qualität unter Beweis stellen." lässt der sportliche Leiter Michael Aigner die Rückrunde Revue passieren. Von nun an soll es jedoch wieder begauf gehen, wofür man sich auch neues Personal an Bord geholt hat.

Neuzugänge bringen Zuversicht

Mit Roland Ulrich konnte man einen geeigneten Trainer aus Buchkirchen verpflichten, der mit Bence Koronczi auch seinen Lieblingsspieler mit nach Waizenkirchen bringt. Zudem kommt mit Klemenc Gergö ein weiterer Ungar, der von nun an das Tor der Waizenkirchner hüten soll. Auf der Abgangsseite musste man sich hingegen von Tobias Traunwieser und Reinhard Perndorfer, sowie von Trainer Peter Erlach verabschieden. Mit den neuen Zugängen ist man jedoch sehr zufrieden und traut sich wieder mehr zu. "Wir wollen auf alle Fälle wieder vorne mitspielen, um am Ende der nächsten Spielzeit idealerweise im oberen Tabellendrittel zu landen." blickt Aigner mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.