Union Kopfing will in neuer Saison einstelligen Tabellenplatz erreichen

Nachdem die Union Kopfing in der Saison 2022/23 im Mittelfeld der 1. Klasse Nord-West unterwegs war und am achten Rang mit 31 Punkten landete, erreichte man auch in der vergangenen Spielzeit 31 Zähler, jedoch erreichte man diesmal nur am zehnten Rang, konnte damit aber den Klassenerhalt fixieren. Nun geht man in die neue Saison, wo man in Kopfing den Blick wieder nach oben richten will. LIGAPORTAL unterhielt sich dem Cheftrainer der Kopfinger, Stefan Prünstinger, und blickt auf die derzeitige Lage im Sauwald.

Einige Verletzte in der vergangenen Saison

Bei der Union blickt man auf eine schlechtere Meisterschaft zurück. Nachdem man bis zur Winterpause noch 18 Punkte sammeln konnte und sich damit am zehnten Platz eingereiht hatte, waren in der Rückrunde nur mehr 13 Zähler - damit fünf weniger als in der Hinrunde - drinnen. Vor heimischen Publikum zeigten sich die Kopfinger (19 Punkte) immer stark, womit man in der Heimtabelle sogar fünfter war, auswärts hingegen konnte man nur 12 Punkte sammeln. Prünstinger resümiert die vergangene Saison wie folgt: "Wir haben die Klasse gehalten, hatten vor allem im Herbst mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Zwar hätten wir uns mehr erhofft, aber mit den ganzen Verletzten war das nicht möglich."

Bislang zufriedene Vorbereitung - Torhüter verlässt Verein

Die Vorbereitung läuft im Sauwald - rund zwei Wochen vor Start in die neue Meisterschaft - natürlich bereits auf Hochtouren. Auch Testspiele wurden bereits eingefahren, wo man sich zum Auftakt gegen Taiskirchen knapp mit 2:1 durchsetzten konnte, ehe es gegen Bezirksligisten Natternbach eine 2:1-Niederlage setzte. Vergangene Woche konnte man sich gegen Enzenkirchen aus der 2. Klasse mit 4:0 klar behaupten. "Wir können bisher zufrieden sein, mit einigen Urlaubern sind die Mannschaften auf beiden Seiten aber noch nicht wirklich, wie man sie sich in der Meisterschaft vorstellt. Aber grundsätzlich sind wir positiv gestimmt", so der Trainer der Kopfinger. Mit Philipp Eder (von Neukirchen/W.) und Murat Solmaz (von ATSV Schärding) gibt es im Sauwald zwei Neuzugänge, Stammtorhüter Maximilian Sageder (zu Münzkirchen), Pero Pilic (zu Pattigham/Pramet) und Matthias Gumpinger (zu Diersbach) verlassen die Union hingegen.

Rangverbesserung wird in neuer Spielzeit angepeilt

"Wir schauen auf unsere eigenen Spieler, dem Nachwuchs, und wollen uns da Weiterentwicklung. In der neuen Meisterschaft wollen wir einen einstelligen Tabellenrang erreichen, das ist unser Ziel für die neue Saison", so der Trainer über die Vorstellungen in der neuen Saison. Zum Saisonauftakt geht es für die Kopfinger am 18. August nach Raab (16 Uhr Anstoß).

