Erfolgreicher Auftakt für Union CAB Rainbach: Ambitionen auf den Aufstieg untermauert

Die Union CAB Rainbach i.I. ist ein herausragender Start in der 1. Klasse Nord-West gelungen. Nach acht absolvierten Spielen belegt die Mannschaft souverän den ersten Tabellenplatz und demonstriert wöchentlich die individuelle Klasse des Kaders. Insgesamt konnte Rainbach sieben der bisher acht Spiele gewinnen. Mit 26 erzielten Toren weist die Mannschaft die deutlich beste Offensive der Liga auf und zeichnet sich zudem durch die beste Defensive aus. Thomas Gnigler, der Sektionsleiter des Vereins, stand bereit, um einige Fragen zu beantworten.

Beste Offensive und Defensive der Liga

„Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben einen hervorragenden Saisonstart hingelegt, und es gibt keinen Grund zur Beanstandung. Im Sommer haben wir versucht, gezielte Verstärkungen vorzunehmen, um die Schwächen, die in der vergangenen Saison zutage traten, zu beheben, und dies ist uns mehr als gelungen. Fairerweise muss jedoch erwähnt werden, dass wir bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben sind, sodass uns in jedem Spiel der gesamte Kader zur Verfügung steht“, äußert sich Gnigler sichtlich erfreut über den Saisonstart seiner Mannschaft.

„Auch die spielerischen Leistungen waren bisher durchweg positiv. In keiner der bisherigen Partien waren wir das eindeutig schwächere Team; selbst im Auswärtsspiel in Sigharting wäre mehr möglich gewesen. Besonders erfreut hat mich jedoch die Leistung am vergangenen Wochenende in Neukirchen/W. Dort traten wir überaus stark auf und konnten uns mit einem verdienten 4:0-Sieg durchsetzen.“

Ein besonderes Augenmerk verdient die Tordifferenz der Union CAB Rainbach, die in dieser Saison bereits 26 Tore erzielt hat und somit die klar beste Offensive der Liga stellt. Darüber hinaus bildet die Mannschaft, dank der letzten beiden Spiele ohne Gegentor, die beste Abwehrreihe der gesamten Klasse.

Streben nach den Top 3

In Bezug auf den Nachwuchs zeigt sich Gnigler zufrieden: „Wir haben in der Umgebung Spielgemeinschaften im Nachwuchsbereich etabliert. Unser Ziel ist es, kontinuierlich neue junge Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren, und das sollte auch das Ziel jedes Vereins sein.“

Das Saisonziel der Union CAB Rainbach ist eindeutig: „Grundsätzlich lautete unser Ziel vor Beginn der Saison, einen Platz unter den Top 3 zu erreichen, und wir sind auf einem vielversprechenden Weg dorthin. Dennoch ist es noch zu früh, um eine verlässliche Prognose abzugeben, da die Saison noch lang ist. Sollten zwei bis drei Stammspieler verletzt ausfallen, könnte man schnell in eine kleine Krise geraten. Angesichts des derzeitigen Tabellenstands muss jedoch festgestellt werden, dass wir und Haibach die Favoriten auf den Aufstieg sind.“

