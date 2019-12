1. Klasse Nord-West: "Experten-Tabelle - Union Sigharting "erobert Herbstmeistertitel"

Details Dienstag, 31. Dezember 2019 18:39

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Nord-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Sigharting kam in der Hinrunde als Zweiter ins Ziel, die Experten tippten Kapitän Marcel Ratzenberger und Co. jedoch zum "Herbstmeistertitel". Der wahre Ligaprimus aus Kopfing musste sich mit Rang zwei begnügen. Der SV Lambrechten, Achter im Herbst, belegte überraschend den dritten Platz. Der "echte" Dritte aus Riedau landete hingegen nur am siebenten Rang.

Expertentipps:

Runde 1 - Udo Niemetz, Sektionsleiter SV Riedau

Runde 2 - Johann Auer, Sektionsleiter SV Waizenkirchen

Runde 3 - Andreas Feichtlbauer, Obmann Union Sigharting

Runde 4 - Stephan Humberger, Sektionsleiter Union Natternbach

Runde 5 - Alois Huber, Sektionsleiter SPG Antiesenhofen/Ort

Runde 6 - Manuel Gahbauer, Sektionsleiter Union St. Roman

Runde 7 - Eduard König, Sektionsleiter Union Neukirchen/Walde

Runde 8 - Manuel Linseder, Trainer Union Rainbach/I.

Runde 9 - Martin Leitner, Sektionsleiter Union Kopfing

Runde 10 - Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach

Runde 11 - Peter Dornetshumer, Trainer Union Raab

Runde 12 - Rene Brummer, Sektionsleiter SV Freinberg

Runde 13 - Dr. Josef Maier, Obmann SV Lambrechten

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) Union Sigharting 27 (24) Punkte 26-15 Tore

2. (01) Union Kopfing 25 (30) 30-16

3. (08) SV Lambrechten 23 (20) 24-15

4. (10) SPG Antiesenhofen/Ort 23 (14) 19-15

5. (06) Union Raab 22 (20) 21-14

6. (07) Union Neukirchen/Walde 22 (20) 18-14

7. (03) SV Riedau 18 (24) 20-16

8. (09) SV Waizenkirchen 17 (19) 21-22

9. (05) Union Natternbach 16 (21) 22-21

10. (04) Union Rainbach/I. 13 (24) 21-25

11. (12) TSV St. Marienkirchen/Schärding 12 (13) 12-21

12. (11) Union Diersbach 12 (13) 18-28

13. (13) Union St. Roman 10 ( 7) 12-22

14. (14) SV Freinberg 4 ( 2) 9-31

