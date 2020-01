Union Rainbach/I. nimmt zweiten Platz ins Visier

Details Montag, 27. Januar 2020 12:51

Die Union Rainbach/I. sammelte im Vorjahr immerhin 32 Punkte, belegte aber nur den elften Platz und war vom "Strich" lediglich durch zwei Zähler getrennt. Unter Manuel Linseder, der seit letzten Sommer das Trainerzepter schwingt, legte die Union in der aktuellen Saison der 1. Klasse Nord-West den Vorwärtsgang ein, kam in der Hinrunde als Vierter ins Ziel und ist vom Tabellenzweiten aus Sigharting nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz getrennt. "Nach dem Trainerwechsel hat es eine Zeitlang gedauert, bis die Umstellungen gegriffen haben, dann ist es aber super gelaufen und haben eine tolle Hinrunde absolviert", ist Sektionsleiter David Öhlinger rundum zufrieden.

Nach holprigem Start mit tollem Lauf

Die Rainbacher kamen holprig aus den Startblöcken und fuhren in den ersten drei Runden nur zwei Zähler ein. In der Folge zeigte der Pfeil aber zumeist in die richtige Richtung, feierte die Linseder-Elf in den übrigen zehn Spielen sieben Siege. "Nach Anlaufschwierigkeiten haben wir Fahrt aufgenommen und sind ausgezeichnet durch den Herbst gekommen. Dementsprechend groß ist die Freude darüber", so Öhlinger, der sich über vier Auswärtssiege freuen konnte - auf eigener Anlage fuhr der Vierplatzierte drei "Dreier" ein. "In der Fremde hat es ausgezeichnet funktioniert, daheim hatten wir zunächst Probleme. Mit zunehmendem Saisonverlauf hat es aber auch auf eigenem Platz gut geklappt, wenngleich vor heimischer Kulisse Luft nach oben vorhanden ist". Lediglich die Kicker aus Sigharting trafen öfter ins Schwarze, aber auch nur drei Teams kassierten mehr Gegentore. "Unter Coach Linseder ist unser Spiel offensiver ausgerichtet und haben vorne regelmäßig getroffen. Nach der Umstellung auf eine Viererkette funktioniert das neue System noch nicht reibungslos und haben einige Tore zu viel erhalten. Aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen", meint der Sektionsleiter.

Zwei Abgänge - neuer Torwart im Anflug

Lukas Haberl (Schardenberg) und Simon Gnigler (Eggerding) haben den Verein verlassen. Zudem tritt der routinierte Lorenz Klausmann im neuen Jahr kürzer, steht der Deutsche künftig nur noch in Notfällen zur Verfügung. "Auch wenn wir über einige Legionäre verfügen und mit ihnen zufrieden sind, freuen wir uns, dass im einen oder anderen Mach bis zu zehn eigene Spieler am Platz standen. In der Übertrittszeit halten wir die Augen und Ohren offen, setzen jedoch weiterthin vorwiegend auf die eigenen Kicker", weiß David Öhlinger. "Auf den Abgang von Haberl mussten wir aber reagieren und werden voraussichtlich noch in dieser Woche einen zweiten Torwart verpflichten".

Trainingslager im Burgenland - "Der Herbstmeister ist der Top-Favorit, dahinter ist alles möglich"

Nach der erfolgreichen Hinrunde bekamen die Kicker ein Heim-Programm mit auf den Weg. Am kommenden Freitag startet die Union in die Vorbereitung und bestreitet am 15. Februar gegen Obernberg das erste Testspiel. Am 4. März reisen die Rainbacher ins Burgenland und halten in Ollersdorf ein Traininglager ab. Die Linseder-Elf ist bislang ausgezeichnet unterwegs und nimmt sich auch für die zweite Meisterschaftshälfte viel vor. "Auch wenn in Kopfing der Kader erheblich verändert wurde, geht der souveräne Herbstmeister als Top-Favorit in die Rückrunde. Dahinter ist aber alles möglich, weshalb wir versuchen werden, den zweiten Platz zu erreichen, wenngleich in unserer Liga der zweite Rang aufgerund der geringen Punkteanzahl vermutlich kein Relegationsplatz ist ", möchte der Sektionsleiter in der Tabelle weiter nach oben klettern. "Wir wollen die starken Leistungen vom Herbst bestätigen und den eroberten Platz im oberen Tabellendrittel behaupten. Sollte es uns gelingen, dieses Vorhaben zu realisieren, können wir in der nächsten Saison voll angreifen".

Günter Schlenkrich

