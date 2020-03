Trotz Pleitenserie in den Testspielen, keine Sorgen in Neukirchen/Walde

Details Sonntag, 08. März 2020 13:54

Im Vorjahr kam die Union Neukirchen am Walde als Zwölfter ins Ziel, die Mannen von Trainer Eduard König wurden jedoch erst am letzten Spieltag die "Rote Laterne" los und erreichten mit einem Sieg in Riedau gerade noch das rettende Ufer. In der aktuellen Saison der 1. Klasse Nord-West ist die Union auf einem guten Weg, kletterte in der Tabelle bis auf den siebenten Platz nach oben und ist vom "Strich" durch satte sieben Punkte getrennt. "Nachem wir den Abstiegskampf im letzten Moment meistern konnten, steht auch in dieser Saison der Klassenerhalt im Vordergrund. Obwohl nach einem sensationellen Start der weitere Saisonverlauf zäh war, haben wir immerhin 20 Zähler geholt und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden", erklärt Sektionsleiter Max Gschaider.

Sensationeller Saisonstart

Die König-Elf kam mit vier Siegen exzellent aus den Startblöcken und hatte nach vier Runden zwei Punkte mehr am Konto als der später Herbstmeister aus Kopfing. In den folgenden neun Spielen konnten die Neukirchener nur zwei weitere "Dreier" einfahren und zogen fünf Mal den Kürzeren. "Mit einem derart erfolgreichen Auftakt hätten wir nicht gerechnet, der tolle Start war aber vor allem der günstigen Auslosung geschuldet, waren in den ersten Runden schwächere Mannschaften unsere Gegner. Danach mussten wir zwar Federn lassen, haben aber eine ansprechende Hinrunde absolviert und im Herbst ein vernünftiges Ergebnis erzielt", so Gschaider. Die Union feierte je drei Heim- und Auswärtssiege. Jeweils fünf Mannschaften durften mehr Treffer bejubeln bzw. kassierten weniger Gegentore. "Mit den 20 gesammelten Punkten stehen wir in der Mitte der Tabelle, konnten uns von der gefährlichen Zone fernhalten und ruhig überwintern", mein der Sektionsleiter.

Ein Zugang - Niederlagenserie in den Testspielen

Beim Trainingsauftakt konnte Coach König mit Michael Steininger (Eferding/Fraham) eine Neuerwerbung begrüßen. "Michael ergänzt unseren Kader, in den letzten beiden Jahren war der Mittelfeldspieler aber nicht aktiv. Ansonsten hat sich im Winter nichts getan und gehen mit dem bewährten Personal in die zweite Meisterschaftshälfte", sagt Max Gschaider.

Die vier bisherigen Testspiele gingen allesamt verloren: 0:1 gegen Taufkirchen/Pram, 0:4 gegen Utzenaich, 2:3 gegen Kallham und 1:3 gegen Sarleinsbach. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe ist der UFC Hartkirchen am nächsten Sonntag der Gegner. "Die Niederlagenserie in den Testspielen bereitet uns keine Sorgen. Denn zum einen waren die Gegner stark, und zum anderen mussten wir stets auf drei, vier Spieler verzichten und waren nie komplett. Im letzten Match sollte das Ergebnis aber passen", erklärt der Sektionsleiter.

Mit Zuversicht in die Rückrunde

Obwohl der "Strich" weit entfernt ist, ist man in Neukirchen aufgrund den Erfahrungen in der letzten Saison wachsam. "Unsere Liga ist traditionell ungemein ausgeglichen, demzufolge kann im Frühjahr viel passieren. Auch in diesem Jahr wird man zum Klassenerhalt vermutlich wieder 30 Punkte oder mehr sammeln müssen. Sollte uns ein ähnlich guter Start gelingen wie im Herbst, könnten wir frühzeitg für klare Verhältnisse sorgen", hofft Gschaider, von Beginn an punkten zu können. "Wir müssen auf der Hut sein, gehen aber nicht davon aus, ernsthaft in Gefahr zu geraten".

Zugang:

Michael Steininger (zuletzt ASKÖ Eferding/Fraham)

Abgang:

---

Bisherige Testspiele:

0:1 gegen SV Taufkirchen/Pram (BLW)

0:4 gegen TSV Utzenaich (BLW)

2:3 gegen SV Kallham (1MW)

1:3 gegen Union Sarleinsbach (1N)

Günter Schlenkrich

