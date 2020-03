Neuer Spielertrainer in Freinberg

Details Samstag, 14. März 2020 14:22

Nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Klasse Nord-West kam der SV Freinberg in der angestammten Liga bislang noch nicht wirklich an, ziert mit nur zwei Punkten am Konto einsam und verlassen das Ende der Tabelle, droht dem Klub nach 2018 erneut der Abstieg. "Da der Klassenerhalt nicht realistisch ist, haben wir uns im Winter bewusst nicht verstärkt. Seit Jahresbeginn trägt jedoch ein neuer Spielertrainer die Verantwortung", erklärt Sportchef Roland Danielauer.

Neuer Spielertrainer und zwei Abgänge

Nach dem Ende der Ära von Markus Haas, der den SV zurück in die 1. Klasse geführt hatte, trägt in Freinberg seit geraumer Zeit mit Holger Stemplinger ein 35-jähriger Deutscher die Verantwortung. "Holger ist ein routinierter Defensivspieler, der als Sechser oder innenverteidiger agieren kann. Stemplinger war in der Bayernliga aktiv und verfügt über enorme Erfahrung", stellt der Sportchef den neuen Spielertrainer vor. "Auf weitere Transfers haben wir aufgrund der aktuellen Tabellensituation verzichtet und uns im Winter nicht verstärkt", so Danielauer. Mit Marcel Schauer (Schardenberg) und David Stastny, der Tscheche kehrte in seine Heimat zurück, haben zwei Akteure das Schlusslicht verlassen.

Sieglose Testspiele - Trainingslager in Tschechien

Nach einer Hinrunde ohne "Dreier" konnten die Freinberger auch in vier Testspielen keinen Sieg feiern: 1:1 gegen Schardenberg, 1:3 gegen Diersbach, 0:6 gegen Suben und 2:3 gegen Osek. "Obwohl wir nach dem sieglosen Herbst auch in diesem Jahr noch auf ein Erfolgserlebnis warten, ist die Vorbereitung sehr gut verlaufen. Unter Neo-Spielertrainer Stemplinger weht frischer Wind, ist die Trainingbeteiligung ausgezeichnet. Es herrscht eine gute Stimmung, zudem ist die Mannschaft gut drauf", weiß der Sportchef. Neben zahlreichen Einheiten einigen Testspielen beinhaltete die Vorbereitung auch ein Trainingslager im tschechischen Pisek.

"Nehmen alles, was kommt"

"Da die Klasse vermutlich nicht zu halten und die Mannsachaft gut drauf ist, sehen wir der Rückrunde entspannt entgegen und hätten uns auf den Start gefreut. Da die Gesundheit im Vordergrund steht, können wir die Aussetzung des Spielbetriebes nachvollziehen - auch wir haben den Spielbetrieb komplett eingestellt. Wir warten die weitere Entwicklung ab, glauben aber nicht wirklich daran, dass in drei, vier Wochen die Meisterschaft startet. Wenn man bedenkt, dass die EM vermutlich auf nächstes Jahr verschoben wird, die Meisterschaften in den Top-Ligen unterbrochen wurden und auch in der Champions- und Europa League der Ball ruht, ist es schwer vorstellbar, dass es im Amateurbereich in absehbarer Zeit weitergeht", meint Roland Danielauer. "Zudem ist der Fußball eine Nebensache, denn solte die Wirtschaft in Schieflage geraten, geht es bei vielen Familien um die Existenz. Demzufolge nehmen wir alles, was kommt, und sehen den nächsten Entscheidungen bezüglich des Spielbetriebes mit Spannung entgegen".

Zugang:

Holger Stemplinger, Spielertrainer (Deutschland)

Abgänge:

Markus Haas, Trainer (?)

Marcel Schauer (Union Schardenberg)

David Stastny (Tschechien)

Transferliste OÖ 1. Klasse Nord-West

Testspiele:

1:1 gegen Union Schardenberg (2WN)

1:3 gegen Union Diersbach (1NW)

0:6 gegen Union Suben (2WN)

2:3 gegen Osek (Tschechien)

Testspiele-Übersicht OÖ 1. Klasse Nord-West

