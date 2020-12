1. Klasse Nord-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:33

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Michael Schasching (Union Kopfing)

Endergebnis:



1. Michael Schasching (Union Kopfing / 3277 Stimmen)

2. Michael Steininger (Neukirchen/Walde / 2158 Stimmen)

3. Moritz Kittl (Union Sigharting / 1758 Stimmen)

4. Sebastian Ecker (SV Lambrechten / 1622 Stimmen)

5. Stefan Schneebauer (Union Rainbach/I. / 942 Stimmen)

6. Petr Pasecky (Neukirchen/Walde / 817 Stimmen)

6. Mario Kettl (SV Lambrechten / 817 Stimmen)

7. Michael Ratzenberger (Union Sigharting / 634 Stimmen)

8. Samuel Egger (Antiesenhofen/Ort / 610 Stimmen)

9. Alexandru-Mihail Sisu (Antiesenhofen/Ort / 442 Stimmen)