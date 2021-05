Kick-Ass Summer League – König Fußball ist zurück!

Details Dienstag, 25. Mai 2021 11:14

Das lange Warten auf einen sportlichen Wettbewerb im Fußball-Unterhaus hat ein Ende. Am 23. und 24. Juli findet auf der Anlage des SV Bäck Lambrechten die „Kick-Ass Summer League“ statt. Das innovative Turnierformat mit sechs Mannschaften hält einige Extras für die Spieler und Mannschaften bereit. Bei freiem Eintritt kommen die Fans in den Genuss, zahlreiche Top-Matches zu sehen.

Auf Einladung des SV Lambrechten findet ein topbesetztes Turnier statt, bei dem ein bunter Mix aus Mannschaften von der Landesliga bis zur 2. Klasse um die Krone der „Kick-Ass Summer League“ kämpft. Die Teilnehmer sind der FC Andorf, TSV Utzenaich, Union Taiskirchen, UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, Union Eggerding und die Gastgeber des SV Lambrechten. Aufgrund der geografischen Lage sind packende Derbys garantiert. Vor allem in Hinblick auf die anstehende Meisterschaft ist auch der sportliche Reiz nicht zu unterschätzen. Im Vorfeld wurden über eine Videokonferenz mit allen teilnehmenden Vereinen bereits die Gruppen ausgelost. In zwei Gruppen spielen die Teams in der Vorrunde um den Einzug in die Finalspiele. Die Spieldauer ist mit 2x30 Minuten angesetzt. Das neue Turnierformat fokussiert sich verstärkt auf den sportlichen Bereich und auf unsere Fußballfans. Es wird für die Mannschaften einige interessante Zusatzleistungen wie Videoanalysen und Maßnahmen zur effektiven Regeneration geben. Die Fußballfans kommen in den Genuss, zahlreiche Derbys bei freiem Eintritt zu sehen.

Zwei Vorrundenspiele werden am Freitagabend ab 18:00 Uhr/19:15 Uhr gespielt. Die restlichen Spiele finden am Samstag, 24.07.2021 ab 11:00 Uhr statt.

Obmann des SV Lambrechten Josef Maier zu den Beweggründen: „Wir haben uns bemüht, ein sportlich herausforderndes Turnier auf die Beine zu stellen, bei dem auch das "Drum herum " nicht zu kurz kommen soll. Wir wünschen uns viele Fans, die Fußball endlich wieder mit allen Emotionen genießen können!“

Die Durchführung findet natürlich entsprechend der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln statt. Sollten diese es zulassen, wird im Anschluss ein gemeinsamer Fußballstammtisch mit den Fans und Spielern stattfinden. Somit steht einem gemütlichen Ausklang nach zuvor hoffentlich spannenden Spielen nichts im Wege.

Fotocredit: SV Lambrechten

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?