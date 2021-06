Kopfing und Lambrechten als starke Konkurrenten - Udo Niemetz, Sektionsleiter des SV Riedau im Gespräch

Details Sonntag, 27. Juni 2021 17:29

Der SV Riedau beendete den Herbst 2020 als Zweiter der 1. Klasse Nord-West hinter Lambrechten. Mit einem Spiel weniger und lediglich zwei Punkte Rückstand hätte die Mannschaft von Trainer Roland Hofpointner mit einem Sieg gar vorbeiziehen können. Schlussendlich kam aber doch erneut der Abbruch, werden damit die Zähler wieder auf Null gestellt. Auch in der kommenden Saison möchte der SV vorne mitmischen, wie Sektionsleiter Udo Niemetz im Gespräch mit Ligaportal.at verraten hat.

Ligaportal: Wir stecken schon inmitten der Transferperiode zur kommenden Saison. Gab es bei euch schon Veränderungen?

Niemetz: Grundsätzlich nicht, nein. Es haben lediglich zwei Spieler aus unserer 1b den Verein verlassen, ansonsten konnten und wollten wir unbedingt den aktuellen Kader beisammen halten. Wir vertrauen auf unsere Spieler und haben uns deswegen auch entschlossen, dass wir niemanden dazuholen möchten. Wir werden daher mit einem unveränderten Kader in die neue Saison starten.“

Ligaportal: Inwieweit ist bei euch schon das Training bzw die Saisonvorbereitung angelaufen?

Niemetz: „Wir hatten zuletzt vier Wochen trainiert und auch drei Spiele absolviert, in denen wir zwei Remis und eine Niederlage erreichten. Momentan sind wir aber gerade in der Pause, um die Akkus noch einmal aufzuladen, ehe wir am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen werden. Kommenden Freitag wird dann auch schon wieder das erste Testspiel absolviert.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie vom Fitnesszustand der Spieler gewonnen? Die Pause war nun ja doch sehr lange.

Niemetz: „ Unsere Burschen haben sich in den vergangenen Monaten individuell fit gehalten und hier sehr gut gearbeitet. Die Heimtrainings in Absprache mit unserem Trainer wurden auch sehr gut angenommen. Zudem haben wir schon vor dem 19. Mai mit Individualtrainings am Platz begonnen, um die Eingewöhnungszeit später umso kürzer halten zu können. Demnach habe ich hier ein sehr gutes Gefühl.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun in die kommende Saison?

Niemetz: „Wir wollen ganz klar wieder vorne mitmischen. Nach Verlustpunkten wären wir im Herbst ja schon vor Lambrechten gewesen, folglich wollen wir da auch bleiben. Ich schätze Kopfing und Lambrechten als harte Konkurrenten ein, haben beide eine sehr starke Mannschaft. Wir wollen am Ende zumindest unter die ersten Drei, würden den Aufstieg aber auch gerne mitnehmen, sofern dies möglich ist.“