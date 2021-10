Michael Schasching von der Union Kopfing im Wordrap!

Details Montag, 11. Oktober 2021 08:46

Nach neun Runden ist die Union Kopfing in der 1. Klasse Nordwest trotz einem Spiel weniger erster Verfolger von Tabellenführer SV Riedau. Großen Anteil an der derzeitigen Position hat auch Michael Schasching. Seit 2020 steht er nach neun Jahren beim SK Schärding wieder für seinen Jugendverein auf dem Feld und erzielte in der laufenden Saison bereits sieben Treffer. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum Wordrap!

Union Kopfing:

Heimatverein, TOP Umfeld

Trainer Günter Fischer:

super Trainer, für jeden Spaß zu haben

Meine Zeit beim SK Schärding:

Ich blicke auf eine schöne und spannende Zeit zurück

Stärken:

Teamfähig, Abschluss

Schwächen:

Kopfball

Saisonziel:

Top 3

Meister 1. Klasse Nord-West 2021/22?

Kopfing oder Riedau

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

erstmal richtig pausiert, anschließend mit Laufeinheiten

Facebook oder Instagram?

gleichwertig

Lieblingsverein:

Liverpool

Robert Lewandowski oder Erling Haaland?

Robert Lewandowski

David Alaba oder Martin Hinteregger?

David Alaba

Champions League Sieger 2022:

Manchester United

Lieblingsapp:

Hab ich keine

Ligaportal.at:

super App, verwende ich fast täglich

