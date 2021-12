"Haben unser Ziel erreicht!" - Natternbach Sportchef Oliver Obernhumer im Interview!

Details Samstag, 18. Dezember 2021 20:37

Die Union Natternbach ist seit dem Aufstieg in der Saison 2018/19 immer im oberen Tabellendrittel zu finden. So auch nach Abschluss der Herbstmeisterschaft: mit 24 Punkten aus 12 Spielen klassiert man sich mit einem Spiel Rückstand auf dem fünften Tabellenrang. Zur genaueren Analyse der Hinrunde, Personalsituation und der anstehenden Rückrunde sprach Ligaportal mit Oliver Obernhumer, dem sportlichen Leiter der Union Natternbach.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Obernhumer: „Prinzipiell sind wir zufrieden. Wir haben unser Ziel, unter den ersten fünf dabei zu sein erreicht. Mit der Punkteausbeute kann man auch zufrieden sein, das letzte Spiel gegen Kopfing hat nochmal gezeigt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben mit vielen jungen Spielern.“

Ligaportal: Hat sich bei euch auf dem Transfermarkt schon was getan bzw. wird sich was tun?

Obernhumer: „Wir sind schon in Gesprächen und schauen noch einen Spieler zu verpflichten. Da schaut es nicht so schlecht aus zurzeit. Abgänge sind keine geplant, es schaut so aus als ob der Kader bis auf die eine Verstärkung gleich bleibt.“

Ligaportal: Auf welchen Positionen seht ihr Handlungsbedarf, falls man nach höherem greifen will?

Obernhumer: „Wir haben schon gesehen, dass unser Kader ein bisschen zu dünn ist. Speziell im Spiel gegen Diersbach, da sind uns vier Stammspieler ausgefallen. Wir sehen primär im offensiven Bereich Handlungsbedarf.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Obernhumer: „Wir haben uns intern mit den Spielern zusammengesetzt und besprochen, dass wir bis zum Schluss vorne dabei sein wollen. Wir wissen, dass der Abstand zum Relegationsplatz nicht so groß ist und wir hoffen, dass wir die wichtigen Spiele positiv gestalten können um vorne dabeizubleiben. Wir würden uns also erhoffen bzw. erträumen, den Relegationsplatz zu erreichen, wissen aber, dass die Konkurrenz relativ groß ist.“

Ligaportal: Wie hält sich bei euch die Mannschaft im Winter fit?

Obernhumer: „Der Trainer hat einen Heimplan für die Spieler zusammengestellt. Der besteht aus Laufeinheiten, Kräftigung und Dehnungsübungen. Das sind 20 Einheiten, die die Jungs jetzt absolvieren müssen. Mitte Jänner fangen wir dann wieder mit dem Training inklusive Trainingslager an.“

