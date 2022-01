Abgang der Lebensversicherung - Union Diersbachs Sektionsleiter Josef Steinmann im Interview!

Details Sonntag, 30. Januar 2022 17:29

Für die Union Diersbach lief die erste Hälfte der Saison 2021/22 wie am Schnürchen. Man startete überragend in die Saison und startete einen furiosen ungeschlagen-Lauf, der erst im vorletzten Spiel der Hinrunde endete, als man der Union Kopfing mit 4:2 unterlag. Einen maßgeblichen Anteil an den Erfolgen hatte Niklas Klamminger, der mit 17 Toren in 11 Spielen zum gefährlichsten Angreifer der Pest-Elf avancierte - dieser wird fortan nicht mehr in der 1. Klasse auf Torejagd gehen, sondern wagt den nächsten Schritt und wechselt zur Union Gurten. Ligaportal bat Josef Steinmann, den Sektionsleiter der Union Diersbach, zum Interview.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Steinmann: „Sehr zufrieden. Wir haben nur eine Niederlage, da hat eigentlich alles gepasst. Wir sind gespannt, wann und wie es im Frühjahr weitergeht. Es war eine wirklich positive Hinrunde.“

Ligaportal: Was hat konkret gut funktioniert und wo sieht man eventuell noch Verbesserungsbedarf?

Steinmann: „Wir haben einen sehr guten Trainer geholt im Sommer, der mit jungen Spielern gut kann. Es ist taktisch gut gespielt worden, wir waren mit den zwei Tschechen, die wir geholt haben, ganz gut aufgestellt.“

Ligaportal: Gibt es schon personelle Veränderungen zu vermelden?

Steinmann: „Niklas Klamminger, der 17 Tore geschossen hat, haben wir nach Gurten abgegeben. Weiters hat Christian Grechhamer um Freigabe gebeten, da er beruflich jetzt in Linz wohnt und nicht mehr so weit fahren will. Wir würden schon noch gern wen verpflichten, im Winter ist es aber immer schwierig. Wir waren da auch an einem Spieler dran, der zu uns wechseln wollte, konnten uns aber mit dem anderen Verein nicht einigen.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Steinmann: „Wir wollen vorne dabeibleiben, müssen aber schauen, wie wir den abgegebenen Stürmer ersetzen können und wer im Sturmzentrum spielen kann. Es wäre schön, wenn wir das mit eigenen Spielern lösen könnten.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Steinmann: „Nein, das erste Testspiel haben wir in zwei Wochen gegen die 1b von Gurten. Der offizielle Trainingsstart war vor 14 Tagen und ein vier-tägiges Trainingslager in Klagenfurt steht auch an. Am 5. März haben wir dann das ausständige Nachtragsspiel vom Herbst, danach ist das Trainingslager und das letzte Testspiel geplant. Die Trainingsbeteiligung passt bis jetzt, wir müssen jetzt schauen, wie es mit Corona weitergeht.“

Bisherige Abgänge (Stand 29.01.22):

Niklas Klamminger (Union Gurten)

Christian Grechhamer (Verein unbekannt)