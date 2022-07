TSV St. Marienkirchen/Schärding möchte an starke Frühjahrssaison anknüpfen

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:50

In der ersten coronabedingt abgebrochenen Meisterschaft der 1. Klasse Nord-West stand der TSV St. Marienkirchen/Schärding am zwölften Tabellenplatz. Fortan zeigte bei den Innviertlern der Pfeil nach oben, landete der TSV im darauffolgenden Jahr am siebenten Rang und kam auch in der vergangenen Saison als Siebenter ins Ziel. Im Herbst hatten die Mannen von Trainer Alexander Mokrovic, der seit eineinhalb Jahren die Verantwortung trägt, nur 13 Punkte gesammelt und schwebten in Abstiegsgefahr, in der Rückrunde nahmen die Kicker aus St. Marienkirchen jedoch Fahrt auf und holten stolze 22 Zähler. "Das Frühjahr war toll, aber auch im Herbst hat sich die Mannschaft über weite Strecken gut präsentiert, in der ersten Saisonhälfte fehlte ab und an jedoch das nötige Glück. Wir wollten uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle präsentieren, konnten dieses Vorhaben realisieren und sind demnach zufrieden", erklärt Sportchef Walter Daller.

Daheim eine Macht, aber neun Auswärtsniederlagen

Fünf Mannschaften durften vor dem gegnerischen Gehäuse öfter jubeln - Laurenz Bruneder zeichnete für 14 der 57 TSV-Treffer verantwortlich - während die Top-Fünf der Tabelle weniger Gegentore kassierten. "Mit 54 Gegentoren haben wir eigentlich viel zu viele erhalten und arbeiten daran, sie zu minimieren. Aber in unsere Liga tun sich die Abwehrreichen grundsätzlich schwer, weshalb generell viele Tore fallen", so Daller, der sich über stolze neun Heimsiege freuen konnte - von 13 Auswärtsspielen gingen aber nicht weniger als neun verloren. "Vor zwei, drei Jahren hatten wir mit einer akuten Heimschwäche zu kämpfen, sind inzwischen auf eigener Anlage aber schwer zu biegen. Die Auswärtsschwäche ist nicht wirklich zu erklären, zumal auch in der Fremde die Performance zumeist passt. Wir haben einige Auswärtsspiele knapp bzw. unglücklich verloren und waren nur in Sigharting wirklich schlecht", meint der Sportchef. "Aber aufgrund der starken Rückrunde sind wir in etwa dort gelandet, wo wir hinwollten und konnten den im Vorjahr eroberten Platz in der oberen Hälfte der Tabelle behaupten".

Zwei Neuerwerbungen und zwei Abgänge - langjähriger Kapitän hängt Schuhe an den Nagel

Während die beiden Tschechen, Ondrej Vencl und Mario Kolumbic, in ihre Heimat zurückkehrten, hängte mit Stefan Novak der langjährige Kapitän, der in seiner Karriere, bis auf ein kurzes Gastspiel in Gurten, stets das TSV-Trikot getragen hatte, die Schuhe an den Nagel. Mit Dragan Antunovic wechselte ein Verteidiger von Sigharting nach St. Marienkirchen. Zudem steht mit Nihad Susic ein neuer Torwart aus Bosnien zur Verfügung. "Novak hat für unseren Verein unendlich viel geleistet, nach 27 langen Jahren darf man eine Laufbahn aber auch beenden. Vencl wollten wir eigentlich behalten, der Tscheche forciert in seiner Heimat aber die Trainer-Laufbahn", weiß Walter Daller.

Präsenz im vorderen Tabellenmittelfeld erwünscht

Die Innviertler bereiten sich seit 4. Juli auf die neue Saison vor und haben bislang zwei Testspiele absolviert: 5:1 gegen Schlüßlberg und 2:2 gegen Altheim. In einem weiteren Test trifft die Mokrovic-Elf am heutigen Abend auf die Kicker aus Lohnsburg. Der TSV möchte den Schwung aus der Rückrunde mitnehmen und sich auch in der kommenden Spielzeit anständig präsentieren. "Sollte es uns gelingen, an das starke Frühjahr anzuknüpfen, ist eine Präsenz im vorderen Mittelfeld der Tabelle möglich. Aber bekanntlich hängt viel vom Saisonstart ab und müssen darum abwarten, wie wir in die Gänge kommen", so Daller. "Grundsätzlich sehen wir der neuen Saison optmistisch entgegen, und sind zuversichtlich, dass wir wieder gut durchkommen werden".

