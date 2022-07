1. Klasse Nord-West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Petr Pasecky (Neukirchen/Walde)

Endergebnis:



1. Petr Pasecky (Neukirchen/Walde / 2622 Stimmen)

2. Nils Starzengruber (SV Riedau / 1399 Stimmen)

3. Attila Nemeth (SV Riedau / 1370 Stimmen)

4. Michael Ratzenberger (Sigharting/Andorf 1b / 1242 Stimmen)

5. Laurenz Bruneder (St. Marienkirchen/S. / 812 Stimmen)

6. Peter Makra (SV Waizenkirchen / 581 Stimmen)

7. Fabian Barth (Union Kopfing / 365 Stimmen)

8. Benedikt Wagner (SV Waizenkirchen / 305 Stimmen)

9. Dominik Leitner (Union Natternbach / 279 Stimmen)

10. Julian Zikeli (SV Riedau / 198 Stimmen)