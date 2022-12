Union St. Roman möchte zu alter Heimstärke finden

Details Donnerstag, 01. Dezember 2022 16:08

Die Verantwortlichen und Aktiven der Union St. Roman möchten an die vergangene Saison nicht mehr erinnert werden, als das Abstiegsgespenst den Kickern aus dem Sauwald tief in die Augen blickte und die Union den Verbleib in der 1. Klasse Nord-West erst im allerletzten Moment sichern konnte. In der aktuellen Meisterschaft ist die Plöckinger-Elf bislang ordentlich unterwegs, sammelte in der Hinrunde immerhin 17 Punkte und überwintert als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Die Tabellensituation ist eine ganz andere als vor einem Jahr, demzufolge sind wir mit dem Abschneiden zufrieden. Mit 17 Zählern am Konto konnten wir uns eine vernünftige Ausgangsposition für das Frühjahr verschaffen", erklärt Sportchef Konrad Grömmer.

Daheim mit Problemen - 12 Vrhel-Treffer, aber jede Menge Gegentore

"Am Beginn der Saison haben wir unglücklich agiert und etliche Punkte liegenlassen. Vor allem in der zweiten Herbsthälfte ist es gut gelaufen und auf der Zielgeraden haben neben den Leistungen zumeist auch die Ergebnisse gepasst", spricht Grömmer den ungemein wichtigen 2:0-Erfolg zum Herbstausklang in Kopfing an. Die Rominger blicken auf eine ausgeglichene Auswärts-Bilanz, von sechs Heimspielen konnten aber nur zwei gewonnen werden. "Das ärgert uns ein wenig, denn vor nicht allzu langer Zeit waren wir auf eigenem Platz schwer zu schlagen. Eines unsere Ziele ist, zu alter Heimstärke zu finden", so Grömmer, der 29 Treffer bejubeln konnte - nur die Top-Vier der Tabelle trafen öfter ins Schwarze. Während der 30-jährige Tscheche, Miroslav Vrhel, der seit letzten Winter das Union-Trikot trägt, zwölf Tore beisteuerte, schlug es beim Tabellensiebenten auch hinten regelmäßig ein, kassierte lediglich das Schlusslicht aus Freinberg mehr Gegentore. "Dieses Problem hatten wir auch schon im letzten Jahr. Aber mit einer starken Offensive konnten wir die insgesamt 29 Gegentore zumindest teilweise kompensieren", meint Konrad Grömmer.

Keine Transfers geplant - Trainingslager in Tschechien

Sei dem Ende der Hinrunde ruht im Sauwald der Ball, mit Lauf-Einheiten halten sich die Kicker jedoch über den Winter fit. Während der Vorbereitung, die Mitte Januar gestartet wird, reisen die Rominger nach Tschechien und halten in der Nähe von Prag ein Trainingslager ab. Beim Trainingsauftakt wird Coach Josef Plöckinger, der seit über zweieinhalb Jahren die Verantwortung trägt, das bewährte Personal antreffen. "Wir sind nicht auf der Suche nach Verstärkungen, aber möglicherweise wird ein junger Spieler unseren Kader ergänzen. Darüberhinaus wird sich im Winter nichts tun", sagt der Sportchef, der keine Abgänge erwartet.

Erfolgreicher Rückrundenstart erwünscht

Erwartet bzw. erhofft wird in St. Roman das frühzeitige Fixieren des Klassenerhaltes. "Nach der soliden Hinrunde sind wir zuversichtlich, dieses Vorhaben realisieren zu können. Wir setzen alles daran, gut ins Frühjahr zu starten und wollen Zweifel über den Klassenerhalt nicht aufkommen lassen ", so Grömmer. "Natürlich wünschen wir uns eine Rangverbesserung, zumal der fünfte Platz nicht weit entfernt ist, aber wir wären rundum zufrieden, sollten wir am Ende der Saison in etwa dort landen, wo wir jetzt stehen. Auch wenn wir bestrebt sind, nach der 0:3-Derby-Niederlage gegen Münzkirchen, im Rückspiel den Spieß umzudrehen, geht es vor allem darum, gut durch die Rückrunde zu kommen und nicht ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten".