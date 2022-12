FC Münzkirchen: "Wollen mittelfristig wieder an der Bezirksliga schnuppern"

Details Donnerstag, 22. Dezember 2022 12:48

Der FC Münzkirchen gehörte quasi zum Inventar der Bezirksliga West, doch der Verein aus dem Sauwald absolvierte eine grottenschlechte letzte Saison und musste sich im Sommer mit lediglich neun Punkten am Konto - nach 14 Jahren - von Oberösterreichs dritthöchster Leistungsklasse verabschieden. Nach dem Gang in die 1. Klasse Nord-West sind die Mannen von Trainer Thomas Stockinger einen Stock tiefer gut angekommen, schafften im Herbst die Trendwende und überwintern als Fünfter in der oberen Tabellenregion. "Nach einem Abstieg ist es bekanntlich nicht einfach, zudem haben wir vor geraumer Zeit die Philosophie geändert, verzichten auf echte Legionäre und setzen vorwiegend auf eigene Spieler bzw. Kicker aus der Region. Aber wir sind gut durch den Herbst gekommen und mit dem Abschneiden überaus zufrieden", erklärt der stellvertretende Sektionsleiter, Christian Kinzelberger.

Nach Auftaktsieg und Pleitenserie, acht Spiele ohne Niederlage

Nach einem Auftaktsieg gegen Kopfing wurde der Absteiger an die letzte Saison erinnert und musste am Stück drei Niederlagen einstecken. "Im Spiel gegen Natternbach war der Aufstiegsaspirant klar stärker, dann haben wir aber zwei Mal unglücklich verloren. Es spricht aber für die Mannschaft, dass sie danach die Trendwende geschafft hat und in den folgenden acht Spielen ungeschlagen gebelieben ist", so Kinzlberger, der die gute Serie gerne in die Winterpause gebracht hätte. "Im letzten Match des Jahres haben wir keinen guten Tag erwischt und in St. Marienkirchen leider klar verloren. Das ändert aber nichts daran, dass wir eine anständige Hinrunde absolviert haben und relativ ruhig überwintern können".

"Fühlen uns in der aktuellen Liga wohl"

Die Innviertler feierten drei Heimsiege und fuhren in der Fremde zwei "Dreier" ein. Während sechs Mannschaften mehr Treffer bejubeln durften, kassierten nur die Top-Vier der Tabelle weniger Gegentore. "Sieht man vom mäßigen Saisonstart ab, hat es generell ganz gut gepasst und haben den Abstieg inzwischen verarbeitet. Aus sportlicher Sicht wären wir natürlich gerne in der Bezirksliga aktiv, fühlen uns aber auch in der aktuellen Liga sehr wohl. Wir lernen andere Gegner und neue Plätze kennen, zudem stehen etliche interessante Derbys auf dem Programm", meint der Funktionär.

Keine Transfers geplant - Trainings-Wochenenden im Raum Passau

Nach dem Ende der Hinrunde und einer kurzen Pause wurde in Münzkirchen in der Halle gekickt. Die Akteure halten sich im Winter selbständig fit, ehe ab 7. Januar Lauf-Einheiten auf dem Programm stehen. Am 4. Februar erfolgt der Startschuss zur offiziellen Vorbereitung. Die intensive Aufbauzeit beinhaltet zwei Trainings-Wochenenden, die im Raum Passau abgehalten werden. Nach der gelungenen Hinrunde besteht im Sauwald kein Grund, den Kader zur verändern. "Wir sind mit dem Personal überaus zufrieden, weshalb wir uns nicht krampfhaft nach Verstärkungen umsehen, wenngleich wir das Geschehen am Transfermarkt beobachten. Aber sollte sich nicht etwas Überraschendes ergeben, werden wir im Winter keinen Transfer tätigen. Auch Abgänge sind keine zu erwarten", weiß Christian Kinzelberger.

"Müssen den 12. Platz im Auge behalten"

Obwohl es im Herbst gelungen war, das Abstiegsgespenst zu vertreiben, bleibt der Tabellenfünfte wachsam und sieht der Rückrunde mit dem nötigen Respekt entgegen. "Da die beiden Nachzügler aus Schärding und Freinberg weit abgeschlagen sind, geht es vor allem darum, den zwölften Platz im Auge zu behalten - und davon sind wir nur durch fünf Punkte getrennt. Aus diesem Gründ müssen wir aufpassen und sollten im Frühjahr besser starten als im Herbst", so Kinzelberger. "In der Tabelle vor uns hat sich ein Loch aufgetan, deshalb wären wir nicht unzufrieden, sollten wir auch am Ende der Saison am fünften Rang stehen. Neben der möglichst frühzeitigen Fixierung des Klassenerhaltes richten wir im Frühjahr den Fokus auf die Weiterentwicklung der Mannschaft. Die Spieler sollen an die solide Hinrunde anknüpfen und Selbstvertrauen tanken. Denn - auch wenn wir uns in der aktuellen Liga wohl fühlen - wollen wir in den nächsten Jahren um den Aufstieg mitmischen und mittelfristig wieder an der Bezirksliga schnuppern."