„Haben viel Lehrgeld bezahlt“ – Union Prambachkirchen mit Hinrunde nicht ganz zufrieden

Details Freitag, 27. Januar 2023 10:15

Nur 14 Punkte und Platz 12 in der 1. Klasse Nordwest stehen für den Aufsteiger Union Raiffeisen Prambachkirchen zu Buche. „Die Hinrunde hätte besser sein können“, bedauert Trainer Martin Jedinger gegenüber Ligaportal. Besonders in der Fremde tat man sich in dieser Saison schwer. Während man vor heimischem Publikum von sechs Spielen ganze vier gewinnen konnte, fiel die Punkteausbeute bei Auswärtsspielen nur sehr dürftig aus. Von 7 Spielen konnte man kein einziges gewinnen. „Wir haben auswärts nur magere zwei Punkte geholt.“ Da kommt es nicht gerade gelegen, dass man zum Rückrundenauftakt gleich erneut auswärts bei Weizenkirchen antreten muss.

Schlechte Stimmung kommt in Prambachkirchen allerdings keine auf. „Die Stimmung hier ist immer gut und wir sind ein intakter Verein“, betont Jedinger. Anstatt der Punktausbeute in der Hinrunde weiter nachzutrauern, will man sich lieber auf das Frühjahr fokussieren. Dafür hat man sich klare Ziele gesetzt: die bereits erwähnte Punkteausbeute soll natürlich ausgebaut werden. Am Saisonende soll ein Platz im Mittelfeld herauskommen.

Keine Transfers geplant

„Es bleibt alles beim Alten“, erklärt Jedinger und schließt damit Neuzugänge in diesem Winter aus, Abgänge soll es auch keine geben. Der Trainer vertraut auf seine Mannschaft. Außerdem darf er sich auf die Rückkehr eines Verletzten freuen. Johannes Obereder soll bis zum Rückrundenstart wieder rechtzeitig fit werden. „Er hat uns in der Defensive oft gefehlt. Er ist eine wichtige Stütze in der Mannschaft.“ Nicht sicher ist die Rückkehr von Stefan Gruber. Der Kapitän der Prambachkirchner hat sich in der Hinrunde eine Kopfverletzung zugezogen. „Wir werden sehen, wann er zurückkommt.“

Die Wintervorbereitung ist in Prambachkirchen schon in vollem Gange. Insgesamt sind fünf Tespiele geplant. Im ersten Spiel geht es gegen Offenhausen, weitere Gegner sind Eferding/Fraham, Neckenmarkt, Meggenhofen und die Blaue Elf Wels. Ende Februar soll es noch in ein Trainingslager ins Burgenland gehen.

„Lambrechten stärkste Mannschaft“

Wenn es nach Jedinger geht, dann werden sich Lambrechten und Natternbach um die Meisterschale duellieren. „St. Marienkirchen war zwar unser stärkster Gegner in der Hinrunde, aber ich glaube es wird ein Rennen zwischen Lambrechten und Natternbach.“