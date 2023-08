Trotz 22 verlorenen Toren, keine Sorgen in St. Marienkirchen/Schärding

Details Sonntag, 06. August 2023 10:35

Der TSV St. Marienkirchen/Schärding absolvierte in der 1. Klasse Nord-West eine bärenstarke Saison, sammelte im Herbst 26 Punkte, fuhr auch im Frühjahr 24 Zähler ein und war als Dritter - hinter den beiden Aufsteigern aus Lambrechten und Natternbach - ´Best of the Rest`. "Wir wollten uns im oberen Drittel der Tabelle präsentieren, haben mit dem dritten Rang unser Ziel erreicht und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden. Wir waren im Frühjahr ganz vorne knapp dran, doch nach der Heimpleite gegen Vizemeister Natternbach war das Thema Relegation erledigt. Das ändert aber nichts daran, dass wir stolze 50 Punkte gesammelt und eine starke Saison gespielt haben", erklärt Sportchef Walter Daller.

Acht Auswärtssiege - vorne und hinten mit starker Performance

Die Innviertler feierten auf eigener Anlage sieben Siege und behielten in der Fremde sogar acht Mal die Oberhand. "Auch daheim hat es gepasst, aber auswärts hat die Mannschaft eine gewaltige Performance abgeliefert", so Daller. Nur die beiden Aufsteiger kassierten weniger Gegentore und lediglich der Meister aus Lambrechten traf öfter ins Schwarze - Simon Ness und Laurenz Bruneder zeichneten für 22 der insgesamt 61 TSV-Treffer verantwortlich. "Vorne und hinten hat über weite Strecken alles gepasst und blicken auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück, auch wenn auf die beiden Top-Teams am Ende viele Punkte gefehlt haben", meint der Sportchef.

Top-Torschützen wechseln in die Bezirksliga - neuer Offensivspieler

Mit Laurenz Bruneder (Dorf/Pram) und Simon Ness (Thalheim) hat der TSV seine beiden Top-Torschützen Richtung Bezirksliga verloren. "Natürlich schmerzen die beiden Abgängen, sowohl sportlich, als auch menschlich. Aber Laurenz und Simon wollen sich einen Stock höher beweisen. Auch wenn wir insgesamt 22 Tore verloren haben, sind wir in der OIffensive weiterhin gut aufgestellt, zumal sich die Last auf mehrere Schultern verteilt und etliche Spieler regelmäßig treffen", befürchet Walter Daller keine Offensivprobleme. Zudem steht mit dem Kroaten Mate Bajic, der seit geraumer Zeit in Deutschland lebt, ein neuer Offensivspieler zur Verfügung, der als "Zehner" oder ganz vorne agieren kann.

Ordentliche Vorbereitung

Im Rahmen der Summer-League bestritten die Mannen von Trainer Alexander Mokrovic drei Partien. Siegen gegen Suben (im Elfmeterschießen) und Eggerding (2:0) steht eine 1:3-Niederlage gegen Bezirksligist Riedau gegenüber. Nach einer 2:5-Pleite gegen Schlüßlberg ist am kommenden Freitag Bezirksligist Senftenbach der letzte Gegner vor der neuen Meisterschaft. "Wir haben gegen Schlüßlberg klar verloren, aber zum einen war der Gegner sehr stark, und zum anderen mussten wir aus verschiedenen Gründen sechs Stammkräfte vorgeben. Ansonsten ist die Vorbereitung - sieht man von den üblichen Wehwechen ab - bislang ordentlich verlaufen", so Daller.

Schwierige Aufgabe zum Saisonauftakt

Die Mokrovic-Elf bekommt es zum Saisonauftakt im Auswärtsspiel gegen den ATSV Schärding, der im Frühjahr stolze 30 Punkte gesammelt hatte, mit einem starken Gegner zu tun. "Aus heutiger Sicht sind die Schärdinger ebenso wie die Kicker aus Diersbach sehr stark einzuschätzen, zudem war die Union Rainbach am Transfermarkt überaus aktiv. Dennoch ist es für eine klare Prognose noch zu früh, zumal man die aktuelle Leistungsstärke der Konkurrenten noch nicht wirklich beurteilen kann", meint der Sportchef. "Grundsätzlich hat sich an unserem Saisonziel nichts geändert, streben eine erneute Präsenz im oberen Drittel der Tabelle an und werden versuchen, vorne mitzumischen".

