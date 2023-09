Trotz schwächster Saisonleistung fährt Union Schardenberg gegen Nachzügler drei Punkte ein

Details Sonntag, 24. September 2023 11:27

In der 1. Klasse Nord-West kam es am sechsten Spieltag zum Kräftemessen zwischen der SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort und der Union Steinbrunn Schardenberg. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Neuntplatzierten trafen zwei Liga-Neulinge aufeinander. Während die Spielgemeinschaft im Vorjahr in der Gruppe Süd-West aktiv gewesen ist und dort als Siebenter ins Ziel gekommen war, eroberten die Schardenberger in der 2. Klasse West-Nord den Vizemeistertitel. Zwei Wochen nach dem ersten Punktgewinn, gegen Rainbach/I., wollte der Nachzügler vor heimischer Kulisse den ersten "Dreier" einfahren. Doch die Mannen von Trainer Gerhard Obermair gingen am Samstagnachmittag einmal mehr leer aus, mussten sich mit 1:3 geschlagen geben und die bereits fünfte Niederlage einstecken. Der Aufsteiger hingegen konnte trotz mäßiger Performance den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern und drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Altmann bringt Aufsteiger in Front - Salletmayr gleicht aus

Im Stauseestadion war zunächst wenig los, hatten beide Mannschaften mit dem unebenen und tiefen Geläuf zu kämpfen. Die Gästeelf von Coach Andreas Wimmeder fand etwas besser ins Spiel, agierte aber nicht zwingend. Nach rund 20 Minuten hatte die Union die Führung vor Augen, Kapitän Sebastian Mayr verstolperte jedoch die erste Chance. Kurz danach durften die Gäste dann aber doch jubeln, als Ondrej Vitous einen Corner ausführte, den Dominik Altmann einnickte. Über die Führung durften sich die Schardenberger aber nicht lange freuen. Nach einer halben Stunde brandete im Stadion Jubel auf, als Sanel Salletmayr am rechten Strafraumeck abzog, der Ball abgelenkt wurde und im kurzen Eck einschlug. Nach dem Ausgleich erarbeitete sich die Obermair-Elf ein Übergewicht und hätte das Spiel durchaus drehen können, in seiner besten Phase konnte der Nachzügler zwei gute Chancen aber nicht nutzen. Somit blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Kapitän bringt Wimmeder-Elf auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Nebel setzten die Obernberger dort fort, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten und waren in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs spielbestimmend. Nach rund einer Stunde erfingen sich die Gäste und hatten in Minute 73 die Nase abermals vorne - nach einer Freistoßflanke von Florian Friedl war Mayr mit dem Kopf zur Stelle. Der Aufsteiger hatte die Weichen auf Sieg gestellt und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Die Gäste bestimmten nun das Geschehen und machten nach 80 Minuten den Deckel drauf. Nach einem missglücktungen Klärungsversuch von SPG-Schlussmann Stefan Püschel, beging der Goalie am heraneilenden Mayr ein Foul - Dominik Hutterer bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:3 Endstand.

Stefan Moser, Sportlicher Leiter Union Schardenberg:

"Wir haben gewusst, dass es in Obernberg nicht einfach wird und haben in dieser Saison unsere bislang schlechteste Leistung abgeliefert. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten wir aber einen wichtigen Sieg feiern und sind nach dem Aufstieg ganz gut unterwegs. Auch wenn wir mit der Punkteausbeute zufrieden sind, wäre mehr möglich gewesen. Mit der Union Rainbach ist am nächsten Sonntag ein starker Gegner zu Gast, rechnen uns im Derby aber durchaus Chancen aus."

