Liga-Leader Union St. Roman nach 3:0-Sieg über Union Prambachkirchen wieder zurück auf der Erfolgsspur

Am Ostermontag kam es in der 16. Runde der 1. Klasse Nord-West zum Duell zwischen dem Tabellenführer, der Union St. Roman und der Union Prambachkirchen, die im unteren Tabellenviertel angesiedelt sind. Während der Liga-Leader vergangene Woche eine überraschende 0:3-Niederlage bei der Union Diersbach hinnehmen musste, gab es für die Prambachkirchner beim 3:3-Remis gegen den ATSV Schärding am Ende zumindest einen Punkt zu holen. Die Union St. Roman setzte sich in dieser Begegnung schlussendlich standesgemäß gegen die Prambachkirchner mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb damit aus. Im Hinspiel hatte das Endresultat noch 1:1 gelautet.

Erster Treffer nach 180 Sekunden! St. Roman biegt früh auf Siegerstraße ab

Die rund 200 Besucher im Tischlerei Grömmer Stadion in St. Roman mussten auf den ersten Treffer nicht lange warten. Nach einem schönen Kombinationsspiel über den Flügel von Tobias Kohlbauer und Miroslav Vrhel kam die Kugel am Ende per Stanglpass zu Nicolas Husensky, der an der Strafraumgrenze trocken in die Ecke traf - 1:0. Mit diesem Tor stellte die Hangler-Elf die Weichen auf Sieg bereits früh. Doch nach diesem Führungstreffer kamen dann auch die Prambachkirchner besser in das Spiel. Das Geschehen spielte sich viel zwischen den beiden Gefahrenzonen ab. Nach 35 Minuten waren es dann wieder die Hausherren, die den zweiten Treffer am Montagnachmittag bejubeln durften: Markus Schneglberger verwandelte einen Flanken-Flugball vor dem Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff machten die Hangler-Mannen den Deckel dann endgültig drauf, als nach einem schönen Lochpass in die Tiefe Schneglberger noch einmal querlegte und Miroslav Vrhel hernach nur mehr einschieben musste. Mit diesem klaren Drei-Tore-Vorsprung ging es dann auch in die Kabinen zur Pausenansprache.

Ereignisarmer zweiter Durchgang

Schlussendlich hatte St. Roman die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wenigwieser betrieb die Union Prambachkirchen Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer. Das Geschehen spielte sich dort hauptsächlich im Mittelfeld ab, beide Mannschaften hatten noch Halbchancen, ein weiterer Treffer fiel am Ende jedoch nicht mehr. Damit fährt Tabellenführer Union St. Roman nach der Niederlage am vergangenen Spieltag den nächsten "Dreier" ein und bleibt weiter an der Spitze. Für Prambachkirchen sieht es nach wie vor düster aus, die Markovic-Mannschaft bleibt am vorletzten Rang.

Das nächste Mal ist St. Roman am 06.04.2024 gefordert, wenn man bei ATSV Handyshop.at Schärding/SK antritt. Für Prambachkirchen geht es schon am Samstag weiter, wenn man den SV Guschlbauer Waizenkirchen empfängt.

Stimme zum Spiel

Konrad Grömmer, Sportlicher Leiter Union St. Roman:

„Das frühe erste Tor hat uns natürlich gleich einmal gut geholfen, danach war die Partie relativ ausgeglichen. Mit dem 2:0 haben wir das Tor dann wieder zu einem perfekten Zeitpunkt erzielt, von da an kam von den Prambachkirchner nicht mehr viel. Auch der dritte Treffer kurz vor der Pause war verdient. In der zweiten Halbzeit war nicht mehr viel los, wir haben den letzten Pass nicht mehr richtig angebracht.“

