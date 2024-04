Remis im Duell der Aufsteiger zwischen Union Raab und Union Schardenberg

Details Dienstag, 02. April 2024 14:01

Der Ostermontag hatte in der 1. Klasse Nord-West unter anderem das Duell zwischen den beiden Aufsteigern, der Union Raab und der Union Schardenberg am Programm. Die Raaber mussten sich am vergangenen Spieltag gegen Neukirchen klar mit 4:0 geschlagen geben, Schardenberg erreichte hingegen beim Heimspiel vs. Kopfing einen knappen 1:0-Sieg. Beide Mannschaften sind im oberen Tabellendrittel präsent, daher war es vorab schwer auszumachen, wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Erfolg für die Union Raab. Nun konnte aber kein Sieger festgestellt werden und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Torlose erste Spielhälfte

Vor rund 200 Besuchern kamen die beiden Mannschaften in der Kogler Arena auf das Spielfeld. Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, Raab kam vor allem durch Eckbällen immer wieder zu guten Tormöglichkeiten. In Summe war im ersten Spielabschnitt aber nur wenig los, somit beendete Schiedsrichter Prosl diesen nach 45 Minuten - 0:0 war das Ergebnis auf der Anzeigetafel, als es in die Halbzeitpause ging.

Glas brachte Schardenberg in Front - Raab gleicht in Schlussphase aus

Rund zehn Minuten nach Wiederbeginn sahen die Zuseher in Raab dann das erste Tor dieses Nachmittags: Durch einen Torwartfehler erzielten die Schardenberger durch Christoph Glas das 1:0, nachdem ein schöner Pass in die Schnittstelle diesen Treffer eingeleitet hatte. Raab-Keeper Eisterer ließ den Ball dann unglücklich aus. Nach diesem Treffer kam von den Schwarz-Weißen aber nur mehr wenig, die Wimmeder-Efl wollte diesen Vorsprung verwalten. Mit dem Gegentreffer nahmen dann die Raaber das Zepter in die Hand, waren bemüht den Ausgleich herbeizuführen - unter anderem vergab Eder für die Heim-Elf eine gute Chance -, was der Mannschaft von Coach Reitinger in der Schlussphase schließlich auch gelang. Nach einem Freistoß-Flugball von halb-linker Seite kam an der zweiten Stange Jan Vejvar zum Kopfball und brachte die Kugel via Aufsetzer ins Tor zum 1:1. In den letzten Minuten dieser Partie setzte Union Raab-Kapitän Bachschweller noch einen Kopfball auf das obere Tornetz. Somit blieb es am Ende bei der Punkteteilung zwischen den beiden Aufsteigern.

Für die Union Raab geht es am Samstag beim FC Münzkirchen weiter. Am selben Tag empfängt Schardenberg in der nächsten Partie die SPG Sigharting/Andorf 1b.

Stimme zum Spiel

Michael Zweimüller, Sportlicher Leiter Union Raab:

„Es war ein ordentliches, mittelklassiges Spiel von beiden Seiten und eine sehr ausgeglichene Begegnung in den ganzen 90 Minuten. Nach dem 1:0 kam von den Schardenberger nur mehr wenig. Wir hatten zum Schluss noch zwei gute Möglichkeiten. Am Ende ist es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden.“

