2:3-Auswärtssieg! Union Rainbach/I. dreht Spiel bei Neukirchen/Walde

Details Montag, 22. April 2024 18:53

In der 19. Runde der 1. Klasse Nord-West kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Neukirchen/Walde und der Union Rainbach/Innkreis. Während die Gastgeber im oberen Tabellendrittel präsent sind, zuletzt aber eine 2:0-Niederlage gegen Schlusslicht Obernberg hinnehmen mussten, sind die Rainbacher ebenfalls in der Tabelle vorne zu finden. In der Vorwoche trennte sich die Reisegger-Elf gegen den ATSV Schärding mit einem 2:2-Remis. Am Ende konnten die Gäste einen zweifachen Rückstand aufholen und siegten - 3:2 das Endergebnis aus Sicht von Rainbach.

Torreiche erste Spielhälfte in Neukirchen

Die Anfangsphase des Spiels gehörte den Hausherren, die bereits in der 14. Minute durch ein Tor von Christopher Probst in Führung gingen. Über die rechte Seite setzte sich Probst durch und verwandelte im zweiten Versuch souverän zur Führung. Doch die Gäste setzten nach und so gelang in der 34. Minute Svetozar Stoyanov Nikolov der Ausgleich, was das Spiel wieder offener gestaltete. Der Rainbacher Offensivakteur eroberte sich die Kugel, ließ noch einen Verteidiger aussteigen und schloss dann erfolgreich ab. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Neukirchen/Walde aber erneut zu: Richard Bodnar brachte sein Team nach einem Vorstoß über die linke Flügelseite wieder in Führung, was den Halbzeitstand auf 2:1 setzte. Die Heimmannschaft ging somit in einer recht ausgeglichenen ersten Spielhälfte mit einem Vorsprung und hohen Erwartungen in die zweite Halbzeit.

Wende in der zweiten Halbzeit

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Kuljici kamen die Rainbacher deutlich besser aus der Kabine und hatten in Durchgang zwei auch mehr Spielanteile. Somit schaffte es Rainbach das Blatt zu wenden. In der 68. Minute verwertete Rumen Stefanov Kerekov nach einem Distanzschuss den Rebound erfolgreich zum 2:2, was den Gästen neuen Schwung gab. Die entscheidende Wendung des Spiels erfolgte in der 83. Minute, also in der Schlussphase, als Florian Raidl nach einem geklärten Eckball aus rund 20 Metern sehenswert in die Kreuzecke für die Gäste das Tor zum 2:3 Endstand erzielte. Ein wahres Traumtor, das die Gäste in Führung brachte und letztendlich den Sieg sicherte. Die Rainbacher scheiterten unter anderem einmal am Aluminium in den zweiten 45 Minuten.

Während Neukirchen/W am kommenden Sonntag ATSV Handyshop.at Schärding/SK empfängt, bekommt es die Union CAB Rainbach/Innkreis am selben Tag mit der Union Steinbrunn Schardenberg zu tun.

Stimme zum Spiel:

Johannes Haberfellner, Sektionsleiter Stv. Union Rainbach/Innkreis:

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, im zweiten Durchgang waren wir schon besser, haben einige Chancen kreiert und sind an der Chancenauswertung sowie einmal auch am Aluminium gescheitert. Aufgrund dessen geht der Sieg am Ende so auch in Ordnung.“

