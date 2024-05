Union St. Roman dreht Freitagabendspiel bei Union Rainbach/Innkreis

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:45

Zum Auftakt der 24. Runde traf in der 1. Klasse Nord-West der Tabellensechste, Union Rainbach im Innkreis auf Union St. Roman, die tabellarisch vor dem Spieltag den zweiten Rang belegten. Für die Gäste waren drei Punkte im Kampf um den Meistertitel enorm wichtig, Rainbach war im Mittelfeld der Tabelle unterwegs, um wirklich viel ging es für die Reisegger-Elf aber nicht mehr. In der vergangenen Woche konnte St. Roman einen knappen 1:0-Sieg über Tabellenschlusslicht Obernberg einfahren, Rainbach trennte im Spiel gegen Prambachkirchen beim 2:2-Unentschieden die Punkte. In einem spannenden Spiel setzten sich am Ende die Gäste beim 2:4-Auswärtssieg knapp durch.

Rainbach über weite Strecken überlegen - St. Roman mit Ausgleich kurz vor Pausenpfiff

Vor rund 250 Besucher kamen die beiden Mannschaften am Freitagabend in Rainbach auf das Spielfeld. Die Reisegger-Elf erwischte den besseren Start in das Spiel und war in der ersten halben Stunde auch das bessere Team. In der 8. Spielminute gelang den Hausherren durch Florian Raidl auch der Führungstreffer, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite mit dem Kopf zur Stelle war. Zum Ausklang der ersten Spielhälfte kam der Tabellenzweite aus St. Roman dann immer besser in die Partie und praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Stefan Höllinger ebenfalls per Kopfball nach einem hohen Ball der Ausgleich - 1:1. Mit diesem Zwischenstand ging es nach 45 Minuten schließlich auch in die Kabinen.

Gäste drehen Partie in Durchgang zwei

Wenige Sekunden waren nach Wiederbeginn in Rainbach gespielt, da war der Ball bereits das nächste Mal im Netz. Miroslav Vrhel brachte die Gäste mit dem Treffer zum 2:1 erstmals in Front. Nach diesem Rückstand waren die Rainbacher schließlich wieder besser im Match, die Reisegger-Elf kam aber nicht zum Ausgleich. Stattdessen bestrafte der Tabellenzweite zwei kapitale Eigenfehler durch Markus Schneglberger und Michael Aschauer eiskalt zum 1:3 bzw. 1:4. Das war rund zwanzig Minuten vor Schluss auch die Vorentscheidung. Ein Treffer durch Tobias Stockinger zum 2:4 brachte aufseiten des Heimteams nur mehr Ergebniskosmetik. Damit gewinnt St. Roman am Ende mit 4:2.

Stimme zum Spiel:

Thomas Gnigler, Sektionsleiter Union Rainbach im Innkreis:

"Wir haben ganz gut angefangen und waren in der ersten halben Stunde auch überlegen. Dann haben wir leider etwas nachgelassen und mit dem Pausenpfiff den Ausgleich bekommen. Mit dem Wiederbeginn ist dann das 1:2 gegen uns gefallen, ehe wir wieder besser im Spiel waren. Durch zwei Eigenfehler haben wir dann aber noch zwei weitere Gegentreffer erhalten. Am Ende ist der Sieg für St. Roman aufgrund der Eigenfehler von uns auch verdient."

