Knapper Auswärtssieg! FC Münzkirchen holt bei Abstiegskandidat ATSV Schärding drei Punkte

In einem spannenden Fußballmatch der 1. Klasse Nord-West sicherte sich der FC Münzkirchen auswärts einen knappen 3:2-Sieg gegen den ATSV Schärding/SK. Für beide Mannschaften stand am Freitagabend einiges auf dem Spiel, der ATSV Schärding befindet sich inmitten des Abstiegskampfes, Münzkirchen konnte mit einem "Dreier" hingegen den Klassenerhalt endgültig fixieren. Am Ende spitzt sich die Lage bei den Schärdinger durch die 3:2-Niederlage weiterhin zu, die nun auf Ausrutscher der direkten Konkurrenten hoffen müssen.

ATSV Schärding mit besserem Start und der Führung

Das Spiel begann energisch mit einem sofortigen Angriffsdruck von ATSV Schärding/SK, die die ersten Minuten dominierten. Ihre Bemühungen wurden in der 33. Minute auch belohnt, als Semir Dedic die Gastgeber mit einem treffsicheren Schuss in Führung brachte. Der Jubel aufseiten der Hausherren war groß, doch die Freude währte nicht lange. Nur zwei Minuten später glich Michael Kothbauer für die Münzkirchner mit einem präzisen Kopfball nach einer perfekt getimten Ecke von Grömer aus. Die Dynamik des Spiels änderte sich schlagartig und Münzkirchen nutzte die neu gewonnene Energie. Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, drehte Sebastian Hois das Spiel mit einem scharfen Schuss von der linken Seite, der den Torhüter des ATSV Schärding/SK überwand. Die erste Hälfte endete damit mit einem 2:1-Vorsprung für die Gäste, was die Spannung für die zweite Halbzeit deutlich erhöhte.

Hausherren mit Ausgleich - Münzkirchen erneut in Front

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste geendet hatte, mit einem starken Angriff von FC Münzkirchen, doch es war der ATSV Schärding/SK, der in der 60. Minute durch Krisztian Eczet zurück ins Spiel fand. Eczet nutzte eine Unachtsamkeit in der Münzkirchner Abwehr und erzielte den Ausgleich zum 2:2. Die Freude auf Seiten der Gastgeber war enorm, doch sie konnten ihren Schwung nicht in eine Führung ummünzen. Der entscheidende Moment des Spiels kam in der 78. Minute, als Michael Kothbauer erneut für FC Münzkirchen zum 3:2 traf. Nach einem Eckball köpfte er den Ball kraftvoll ins Netz und brachte sein Team wieder in Führung. In den letzten Minuten des Spiels ließen die Gäste aus dem Sauwald noch zwei gute Kontergelegenheiten liegen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für die Gäste, die sich damit über den Klassenerhalt freuen konnten, während der ATSV Schärding/SK ohne Punkte ausging.

Stimme zum Spiel:

Johann Haslinger, Trainer FC Münzkirchen:

"Es war von beiden Seiten ein faires, aber umkämpftes Spiel. In der ersten halben Stunde war der ATSV gefährlicher, die Schärdinger setzten alles auf eine Karte und wollten in Führung gehen, was ihnen auch gelang. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit sind wir aber besser in das Spiel gekommen und führten zur Pause auch knapp mit 2:1. Im zweiten Durchgang waren wir mehr und mehr überlegen, haben in der Schlussphase auch noch versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Am Ende haben wir nicht unverdient gewonnen."

