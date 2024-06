Dezimierter ATSV Schärding/SK feiert in Sigharting nach hitziger Schlussphase wichtigen Last-Minute-Sieg

In einem packenden Abstiegskrimi setzte sich der ATSV Schärding/SK in der vorletzten Runde der 1. Klasse Nord-West bei der SPG Sigharting/Andorf 1b mit 2:1 durch. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit sicherte Felix Brandmayer den Schärdingern, die mit dem siebenten Saisonsieg die Chance auf den fixen Klassenerhalt wahrten, drei ungemein wichtige Punkte.

Gäste mit Start nach Maß

Bereits in der 12. Minute gelang den Gästen der Führungstreffer. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite legte Norbert Czinege den Ball am Sighartinger Torhüter Manuel Oberauer vorbei, und Semir Dedic musste die Kugel nur noch aus kurzer Distanz einschieben. Die frühe für die Schärdinger war nicht unverdient, da die Gäste in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz hatten und den Druck auf die Abwehr der Sighartinger kontinuierlich erhöhten.

Die Heimelf zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und drängte auf den Ausgleich. Mario Colic trat in der 26. Minute einen gefährlichen Freistoß, der jedoch von Lukas Reiterer im Tor der Schärdinger glänzend pariert wurde. Auch Elias Litzlbauer hatte in der 15. Minute eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde ebenfalls von Reiterer abgewehrt. Kurz vor der Pause bot sich Florian Hraschan eine Riesenchance, doch auch hier blieb der Gästegoalie Sieger.

Schärding nur noch zu zehnt - Entscheidung in Minute 93

Nach der Halbzeitpause setzte sich das umkämpfte Spiel fort. In der 54. Minute köpfte Lukas Schlederer nur knapp über das Tor der Gäste. Beide Mannschaften kämpften weiterhin verbissen um jeden Ball, wobei die Sighartinger immer wieder durch gefährliche Aktionen auffielen. Tolga Celepci hatte in der 63. Minute eine gute Möglichkeit, doch erneut parierte Keeper Reiterer stark.

In der 72. Minute sah Schärdings Arnel Rizvic nach einem Fouls die Gelb-Rote Karte, was den Gästen das Leben schwerer machte. Die Hausherren nutzen die Überzahl und drängten weiter auf den Ausgleich. In der 89. Minute gelang Julian Nagl das verdiente 1:1 mit einem präzisen Kopfball in die linke Ecke, nachdem Semir Dedic kurz zuvor eine große Chance für die Schärdinger vergeben hatte.

Doch das Drama war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit kam Felix Brandmayer, normalerweise in der ersten Mannschaft in der Landesliga West im Einsatz, nach einem Freistoß aus großer Distanz zum Zug. Mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck erzielte Brandmayer das entscheidende 2:1 für den ATSV Schärding/SK. Die Heimischen hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so sicherten sich die Schärdinger drei wichtige Punkte im Kampf um den fixen Klassenerhalt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Biereder (50380 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Biereder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.