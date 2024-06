Union Prambachkirchen muss nach 1:2-Heimpleite gegen Schardenberg um Klassenerhalt zittern

In einem intensiven Spiel der vorletzten Runde der 1. Klasse Nord-West konnte sich die Union Schardenberg mit 2:1 bei der Union Raiffeisen Prambachkirchen durchsetzen. In einem hart umkämpften Match konnten die Heimischen den Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht wettmachen und sind nach der zehnten Saisonniederlage vom "Strich" nur noch durch zwei Punkte getrennt.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der sechsten Minute ging Schardenberg in Führung. Ein Eckball konnte von Prambachkirchens Abwehr nicht geklärt werden und Maximilian Mayr-Steffeldemel schob aus kurzer Distanz den Ball in die Maschen. Die Hausherren waren sichtlich geschockt, versuchten jedoch schnell zu antworten.

Prambachkirchen drängte auf den Ausgleich, doch es waren erneut die Gäste, die jubeln konnten. In der 21. Minute führte ein ungeschicktes Foul im Strafraum der Heimischen zu einem Elfmeter. Florian Friedl bewahrte die Ruhe verwandelte souverän zum 2:0 ins linke Kreuzeck. Die Gastgeber gaben jedoch nicht auf und setzten ihre Offensive fort. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Prambachkirchens Einsatz belohnt. Maximilian Wolfsteiner eroberte den Ball und setzte Pio Pavlovic in Szene, der auf Jürgen Erlinger ablegte. Der 37-Jährige schoss den Ball ins Kreuzeck und verkürzte auf 1:2.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. In der 46. Minute hatten die Prambachkirchener die erste Gelegenheit, als ein Fernschuss von Gästegoalie Florian Leitner nicht festgehalten werden konnte, Hannes Haberfellner-Franz jedoch knapp am Ball vorbeirutschte. In der 49. Minute sorgte Mario Rogy mit einem Fernschuss, der das Ziel weit verfehlte, für Aufsehen.

Die Schlussphase war geprägt von einer kämpferischen Leistung beider Teams. Prambachkirchen drängte unaufhörlich auf den Ausgleich, aber die Gäste verteidigten mit letzter Kraft. In der 90. Minute hatten die Gastgeber eine Riesenchance, doch Schardenberger- Torhüter Leitner hielt seinen Kasten sauber. Ein letzter Konter der Gäste wurde von Lukas Binder abgefangen.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg der Union Schardenberg. Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, doch letztlich belohnten sich die Gäste für ihre disziplinierte Abwehrleistung und das frühe Offensivfeuerwerk. Prambachkirchen hingegen musste sich trotz einer starken zweiten Halbzeit geschlagen geben und verpasste knapp den Ausgleich.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jürgi#04 (4370 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jürgi#04 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.