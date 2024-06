SV Waizenkirchen fixiert mit 4:2-Derbysieg in Neukirchen/Walde Klassenerhalt

Im 26. Spieltag der 1. Klasse Nord-West setzte sich der SV Waizenkirchen in einem spannenden Derby mit 4:2 gegen die Union R&R Web Neukirchen/Walde durch. Die Gäste zeigten sich von Beginn an stark und konnten einen verdienten Sieg einfahren, der ihnen den Klassenerhalt sicherte.

Starker Beginn der Gäste

Die Partie begann bei sommerlich-bedeckten 26 Grad und beide Teams waren hochmotiviert, um den prestigeträchtigen Sieg einzufahren. Bereits in der zweiten Minute hatte Daniel Aigner die erste Chance für die Waizenkirchner. In der 15. Minute erzielte Aigner dann auch das erste Tor des Spiels, indem er eine Unachtsamkeit in der Neukirchner Defensive ausnutzte und den Ball im Netz unterbrachte.

Waizenkirchen setzte die die Hausherren weiterhin unter Druck und kam in der 31. Minute durch Maxim Bogdan zur nächsten Möglichkeit. Nur eine Minute später nutzte Bogdan dann seine Chance und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Neukirchen fand in dieser Phase kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste und musste mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gehen.

Hausherren beweisen Moral - Traunwieser macht Sack zu

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte Waizenkirchen nach. Gregor Mair erhöhte in der 46. Minute auf 3:0 und brachte sein Team damit in eine komfortable Führung. Doch die Heimischen bewiesen Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 56. Minute gelang Zoltan Puskas der Anschlusstreffer zum 1:3.

Unter lautstarker Unterstützung ihrer Fans drängte die Union weiter und wurde in der 65. Minute erneut belohnt. Simon Pühringer traf zum 2:3 und machte das Spiel wieder spannend. Die Partie wurde intensiver, und beide Teams hatten weitere Chancen. So scheiterte der SVW in der 81. Minute an der Neukirchner Abwehr und verpasste die Vorentscheidung.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit ging es hoch her. Die Neukirchner versuchten mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen, doch Waizenkirchen blieb gefährlich. Tobias Traunwieser schließlich alles klar, als er das 4:2 für die Gäste erzielte. Ein Pfostenschuss in der 90. Minute blieb zwar erfolglos, doch das Spiel war entschieden.

Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem 4:2-Sieg für den SV Waizenkirchen. Mit diesem Erfolg konnte Waizenkirchen in der Tabelle an den Neukirchnern vorbeiziehen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 (17853 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.